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В Ростовской области завели дело после нападения собак на женщин - РИА Новости, 25.09.2024
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14:42 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/sobaki-1974617682.html
В Ростовской области завели дело после нападения собак на женщин
В Ростовской области завели дело после нападения собак на женщин - РИА Новости, 25.09.2024
В Ростовской области завели дело после нападения собак на женщин
Следователи завели уголовное дело по факту смерти жительницы хутора Рогожкино в Азовском районе Ростовской области и ее матери после нападения собак, которых... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:42
2024-09-25T14:42
происшествия
азовский район
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту смерти жительницы хутора Рогожкино в Азовском районе Ростовской области и ее матери после нападения собак, которых они разводили в своем доме, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. "В Азовском районе следователи устанавливают обстоятельства нападения собак на граждан", - говорится в сообщении. По данным следствия, 17 сентября в частном доме было найдено тело женщины с рвано-укушенными ранами, причиненными собаками, которых она разводила. После этого мать погибшей изолировала животных в вольеры и домовладение. Однако спустя несколько дней собаки напали и на нее. Женщина получила травмы, от которых она скончалась, добавили в региональном СК. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240924/primore-1974350332.html
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азовский район
россия
ростовская область
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происшествия, азовский район, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Азовский район, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области завели дело после нападения собак на женщин

Жительницы хутора Рогожкино в Ростовской области погибли после нападения собак

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСобаки в вольере приюта
Собаки в вольере приюта - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собаки в вольере приюта. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту смерти жительницы хутора Рогожкино в Азовском районе Ростовской области и ее матери после нападения собак, которых они разводили в своем доме, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Азовском районе следователи устанавливают обстоятельства нападения собак на граждан", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 17 сентября в частном доме было найдено тело женщины с рвано-укушенными ранами, причиненными собаками, которых она разводила. После этого мать погибшей изолировала животных в вольеры и домовладение. Однако спустя несколько дней собаки напали и на нее. Женщина получила травмы, от которых она скончалась, добавили в региональном СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается, заключили в пресс-службе.
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ПроисшествияАзовский районРоссияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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