https://ria.ru/20240925/sobaki-1974617682.html

В Ростовской области завели дело после нападения собак на женщин

В Ростовской области завели дело после нападения собак на женщин - РИА Новости, 25.09.2024

В Ростовской области завели дело после нападения собак на женщин

Следователи завели уголовное дело по факту смерти жительницы хутора Рогожкино в Азовском районе Ростовской области и ее матери после нападения собак, которых... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:42

2024-09-25T14:42

2024-09-25T14:42

происшествия

азовский район

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту смерти жительницы хутора Рогожкино в Азовском районе Ростовской области и ее матери после нападения собак, которых они разводили в своем доме, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. "В Азовском районе следователи устанавливают обстоятельства нападения собак на граждан", - говорится в сообщении. По данным следствия, 17 сентября в частном доме было найдено тело женщины с рвано-укушенными ранами, причиненными собаками, которых она разводила. После этого мать погибшей изолировала животных в вольеры и домовладение. Однако спустя несколько дней собаки напали и на нее. Женщина получила травмы, от которых она скончалась, добавили в региональном СК. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240924/primore-1974350332.html

https://ria.ru/20240915/orenburg-1972820648.html

азовский район

россия

ростовская область

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происшествия, азовский район, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)