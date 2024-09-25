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СМИ: США готовят план временного прекращения огня между ЦАХАЛ и Ливаном - РИА Новости, 25.09.2024
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17:39 25.09.2024 (обновлено: 18:20 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/smi-1974676012.html
СМИ: США готовят план временного прекращения огня между ЦАХАЛ и Ливаном
СМИ: США готовят план временного прекращения огня между ЦАХАЛ и Ливаном - РИА Новости, 25.09.2024
СМИ: США готовят план временного прекращения огня между ЦАХАЛ и Ливаном
Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план временного прекращения огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах" и может... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:39
2024-09-25T18:20
в мире
сша
хезболла
ливан
израиль
джо байден
биньямин нетаньяху
оон
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план временного прекращения огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах" и может объявить о нем 25 сентября, сообщает портал Axios со ссылкой на источники."Цель (плана - ред.) - добиться паузы, которая даст возможность для переговоров по более широкому дипломатическому соглашению с целью предотвратить более масштабную войну, позволить перемещенным гражданским лицам вернуться в свои дома по обе стороны границы, а также придать новый импульс (сделке по - ред.) прекращению огня в Газе и сделке о заложниках", - говорится в сообщении портала.Как рассказали порталу неназванные американский чиновник и европейский дипломат, за последние два дня представители США обсудили идею временного прекращения огня с представителями Франции, Израиля, Ливана и "ряда арабских стран". По словам израильского чиновника, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "дал зеленый свет" обсуждению этой инициативы.Как отметил один из источников Axios, если "Хезболлах" даст шанс дипломатическому урегулированию конфликта между движением и Израилем, это может побудить главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара сделать шаг навстречу аналогичной сделке.Во вторник агентство Франс Пресс передавало, что США выступают против возможной наземной операции Израиля в Ливане и собираются предпринять "конкретные шаги" во избежание дальнейшей эскалации. При этом высокопоставленный американский чиновник рассказал агентству, что госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные американские чиновники будут обсуждать эти возможные шаги в ходе встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выразив надежду, что предложения США позволят запустить дипломатический процесс урегулирования конфликта.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1645.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240924/livan-1974413459.html
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
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в мире, сша, хезболла, ливан, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, оон, хамас, яхья синвар, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Хезболла, Ливан, Израиль, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, Яхья Синвар, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: США готовят план временного прекращения огня между ЦАХАЛ и Ливаном

Axios: США готовят план временного прекращения огня между ЦАХАЛ и Хезболлой

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план временного прекращения огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах" и может объявить о нем 25 сентября, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Цель (плана - ред.) - добиться паузы, которая даст возможность для переговоров по более широкому дипломатическому соглашению с целью предотвратить более масштабную войну, позволить перемещенным гражданским лицам вернуться в свои дома по обе стороны границы, а также придать новый импульс (сделке по - ред.) прекращению огня в Газе и сделке о заложниках", - говорится в сообщении портала.
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Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана достигло 558
24 сентября, 13:10
Как рассказали порталу неназванные американский чиновник и европейский дипломат, за последние два дня представители США обсудили идею временного прекращения огня с представителями Франции, Израиля, Ливана и "ряда арабских стран". По словам израильского чиновника, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "дал зеленый свет" обсуждению этой инициативы.
Как отметил один из источников Axios, если "Хезболлах" даст шанс дипломатическому урегулированию конфликта между движением и Израилем, это может побудить главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара сделать шаг навстречу аналогичной сделке.
Во вторник агентство Франс Пресс передавало, что США выступают против возможной наземной операции Израиля в Ливане и собираются предпринять "конкретные шаги" во избежание дальнейшей эскалации. При этом высокопоставленный американский чиновник рассказал агентству, что госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные американские чиновники будут обсуждать эти возможные шаги в ходе встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выразив надежду, что предложения США позволят запустить дипломатический процесс урегулирования конфликта.
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Нетаньяху обратился к жителям Ливана
23 сентября, 19:06
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1645.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
СМИ: США спланировали эвакуацию граждан из Ливана на случай войны
19 сентября, 07:57
 
В миреСШАХезболлаЛиванИзраильДжо БайденБиньямин НетаньяхуООНХАМАСЯхья СинварОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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