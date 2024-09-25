https://ria.ru/20240925/smi-1974676012.html

СМИ: США готовят план временного прекращения огня между ЦАХАЛ и Ливаном

СМИ: США готовят план временного прекращения огня между ЦАХАЛ и Ливаном - РИА Новости, 25.09.2024

СМИ: США готовят план временного прекращения огня между ЦАХАЛ и Ливаном

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план временного прекращения огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах" и может... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:39

2024-09-25T17:39

2024-09-25T18:20

в мире

сша

хезболла

ливан

израиль

джо байден

биньямин нетаньяху

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_c4f1a1e6c34ed3172bdadc36177a3491.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план временного прекращения огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах" и может объявить о нем 25 сентября, сообщает портал Axios со ссылкой на источники."Цель (плана - ред.) - добиться паузы, которая даст возможность для переговоров по более широкому дипломатическому соглашению с целью предотвратить более масштабную войну, позволить перемещенным гражданским лицам вернуться в свои дома по обе стороны границы, а также придать новый импульс (сделке по - ред.) прекращению огня в Газе и сделке о заложниках", - говорится в сообщении портала.Как рассказали порталу неназванные американский чиновник и европейский дипломат, за последние два дня представители США обсудили идею временного прекращения огня с представителями Франции, Израиля, Ливана и "ряда арабских стран". По словам израильского чиновника, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "дал зеленый свет" обсуждению этой инициативы.Как отметил один из источников Axios, если "Хезболлах" даст шанс дипломатическому урегулированию конфликта между движением и Израилем, это может побудить главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара сделать шаг навстречу аналогичной сделке.Во вторник агентство Франс Пресс передавало, что США выступают против возможной наземной операции Израиля в Ливане и собираются предпринять "конкретные шаги" во избежание дальнейшей эскалации. При этом высокопоставленный американский чиновник рассказал агентству, что госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные американские чиновники будут обсуждать эти возможные шаги в ходе встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выразив надежду, что предложения США позволят запустить дипломатический процесс урегулирования конфликта.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1645.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240924/livan-1974413459.html

https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

https://ria.ru/20240919/evakuatsiya-1973553745.html

сша

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, хезболла, ливан, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, оон, хамас, яхья синвар, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024