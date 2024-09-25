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Следствие продолжает устанавливать преступления по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 25.09.2024
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23:25 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/sk-1974722795.html
Следствие продолжает устанавливать преступления по делу Тимура Иванова
Следствие продолжает устанавливать преступления по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 25.09.2024
Следствие продолжает устанавливать преступления по делу Тимура Иванова
Следователи продолжают устанавливать преступления коррупционной направленности по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в официальных... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:25
2024-09-25T23:25
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следователи продолжают устанавливать преступления коррупционной направленности по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее сообщалось, что при обысках по делу была найдена крупная сумма. Как следует из материалов, эти деньги могут быть связаны с коррупционными преступлениями, в том числе теми, которые еще не выявлены. В материалах также указывается, что один из фигурантов дела мог совершать преступления не только в указанный в настоящее время период времени. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
https://ria.ru/20240925/obysk-1974517965.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Следствие продолжает устанавливать преступления по делу Тимура Иванова

СК продолжает устанавливать коррупционные преступления по делу Тимура Иванова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следователи продолжают устанавливать преступления коррупционной направленности по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что при обысках по делу была найдена крупная сумма. Как следует из материалов, эти деньги могут быть связаны с коррупционными преступлениями, в том числе теми, которые еще не выявлены.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег
Вчера, 01:58
В материалах также указывается, что один из фигурантов дела мог совершать преступления не только в указанный в настоящее время период времени.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Экс-подчиненного Тимура Иванова задержали по прилете из Китая
Вчера, 18:20
 
ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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