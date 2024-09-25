https://ria.ru/20240925/sk-1974722795.html

Следствие продолжает устанавливать преступления по делу Тимура Иванова

Следствие продолжает устанавливать преступления по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 25.09.2024

Следствие продолжает устанавливать преступления по делу Тимура Иванова

Следователи продолжают устанавливать преступления коррупционной направленности по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в официальных... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T23:25

2024-09-25T23:25

2024-09-25T23:25

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следователи продолжают устанавливать преступления коррупционной направленности по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее сообщалось, что при обысках по делу была найдена крупная сумма. Как следует из материалов, эти деньги могут быть связаны с коррупционными преступлениями, в том числе теми, которые еще не выявлены. В материалах также указывается, что один из фигурантов дела мог совершать преступления не только в указанный в настоящее время период времени. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".

https://ria.ru/20240925/obysk-1974517965.html

https://ria.ru/20240925/moskva-1974686231.html

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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова