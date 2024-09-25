Следствие продолжает устанавливать преступления по делу Тимура Иванова
СК продолжает устанавливать коррупционные преступления по делу Тимура Иванова
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следователи продолжают устанавливать преступления коррупционной направленности по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что при обысках по делу была найдена крупная сумма. Как следует из материалов, эти деньги могут быть связаны с коррупционными преступлениями, в том числе теми, которые еще не выявлены.
В материалах также указывается, что один из фигурантов дела мог совершать преступления не только в указанный в настоящее время период времени.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".