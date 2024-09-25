https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974518764.html

Сийярто назвал ООН платформой для ненавидящих друг друга

Сийярто назвал ООН платформой для ненавидящих друг друга - РИА Новости, 25.09.2024

Сийярто назвал ООН платформой для ненавидящих друг друга

ООН – не площадка для группы стран-единомышленниц, а напротив, – платформа для диалога между теми, кто "ненавидит друг друга", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T02:40

2024-09-25T02:40

2024-09-25T02:40

венгрия

петер сийярто

оон

в мире

генеральная ассамблея оон

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ООН, 25 сен – РИА Новости. ООН – не площадка для группы стран-единомышленниц, а напротив, – платформа для диалога между теми, кто "ненавидит друг друга", заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Эта организация была создана не для группы стран-единомышленниц. Этот институт был создан для того, чтобы предоставить платформу, на которой каждый мог бы говорить со всеми обо всем. Организация Объединенных Наций должна быть платформой для тех, кто не любит друг друга или даже ненавидит друг друга, чтобы они могли говорить друг с другом", – сказал Сийярто на полях Генассамблеи ООН. Министр также выразил надежду, что в ходе высокой недели те, "кто долгое время не общался друг с другом, получат возможность сделать это". "Но в итоге я всегда разочаровываюсь", – подытожил глава МИД Венгрии.

https://ria.ru/20240925/rossiya-1974517781.html

венгрия

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венгрия, петер сийярто, оон, в мире, генеральная ассамблея оон