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ВКС России ударили по четырем местам базирования боевиков в Сирии
ВКС России ударили по четырем местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 25.09.2024
ВКС России ударили по четырем местам базирования боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:08
2024-09-25T22:08
2024-09-25T22:08
в мире
эт-танф
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В провинциях Хомс и Дейр-эз-зор ВКС России нанесены удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге. По словам Игнасюка, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации.
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в мире, эт-танф, хомс (город), дейр-эз-зор (мухафаза), воздушно-космические силы россии
В мире, Эт-Танф, Хомс (город), Дейр-эз-Зор (мухафаза), Воздушно-космические силы России
ВКС России ударили по четырем местам базирования боевиков в Сирии
ЦПВС: удары нанесены по пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф