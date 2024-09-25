https://ria.ru/20240925/siriya-1974716644.html

ВКС России ударили по четырем местам базирования боевиков в Сирии

ВКС России ударили по четырем местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 25.09.2024

ВКС России ударили по четырем местам базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:08

2024-09-25T22:08

2024-09-25T22:08

в мире

эт-танф

хомс (город)

дейр-эз-зор (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В провинциях Хомс и Дейр-эз-зор ВКС России нанесены удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге. По словам Игнасюка, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации.

https://ria.ru/20240917/bpla-1973287293.html

эт-танф

хомс (город)

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, эт-танф, хомс (город), дейр-эз-зор (мухафаза), воздушно-космические силы россии