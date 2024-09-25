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ВКС России ударили по четырем местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 25.09.2024
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22:08 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/siriya-1974716644.html
ВКС России ударили по четырем местам базирования боевиков в Сирии
ВКС России ударили по четырем местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 25.09.2024
ВКС России ударили по четырем местам базирования боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:08
2024-09-25T22:08
в мире
эт-танф
хомс (город)
дейр-эз-зор (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В провинциях Хомс и Дейр-эз-зор ВКС России нанесены удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге. По словам Игнасюка, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации.
https://ria.ru/20240917/bpla-1973287293.html
эт-танф
хомс (город)
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в мире, эт-танф, хомс (город), дейр-эз-зор (мухафаза), воздушно-космические силы россии
В мире, Эт-Танф, Хомс (город), Дейр-эз-Зор (мухафаза), Воздушно-космические силы России
ВКС России ударили по четырем местам базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: удары нанесены по пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкХомс
Хомс - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"В провинциях Хомс и Дейр-эз-зор ВКС России нанесены удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге.
По словам Игнасюка, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации.
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В миреЭт-ТанфХомс (город)Дейр-эз-Зор (мухафаза)Воздушно-космические силы России
 
 
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