https://ria.ru/20240925/sevpotok-1974699379.html

Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам"

Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 25.09.2024

Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам"

Отсутствие на Западе в течение двух лет серьезного расследования диверсии на "Северных потоках" - это возмутительно, прошедшее так называемое расследование... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:36

2024-09-25T19:36

2024-09-25T21:22

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Отсутствие на Западе в течение двух лет серьезного расследования диверсии на "Северных потоках" - это возмутительно, прошедшее так называемое расследование больше похоже на шутку, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Возмутительно, что по прошествии двух лет никто ничего не говорит, никакого серьезного расследования не проводилось. Так называемые расследования больше похожи на шутку или трагедию. Если бы проводилось настоящее, серьезное расследование, уже должен был быть какой-то результат. То, что происходит, несерьезно и возмутительно. Так не должно быть", – сказал Сийярто агентству на полях Генассамблеи ООН."Какое впечатление это создает о континенте, который позволяет таким вещам происходить без каких-либо последствий?" – задался вопросом министр.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада по-прежнему отказываются сотрудничать с Россией по поводу расследования подрывов "Северных потоков". Она подчеркнула, что многочисленные запросы Москвы в Берлин, Стокгольм и Копенгаген были проигнорированы, власти стран не поделились имеющимися у них данными.

https://ria.ru/20240322/diversiya-1934873714.html

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Глава МИД Венгрии Сийярто: отсутствие серьезного расследования диверсии на "Северных потоках" возмутительно Отсутствие в течение 2 лет серьезного расследования диверсии на "Северном потоке" возмутительно, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Сийярто 2024-09-25T19:36 true PT0M40S

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в мире, россия, венгрия, петер сийярто, дмитрий песков, мария захарова, генеральная ассамблея оон, оон, северный поток, европа, северный поток — 2