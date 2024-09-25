https://ria.ru/20240925/senatory-1974550965.html

Матвиенко рассказала об итогах выборов сенаторов

Матвиенко рассказала об итогах выборов сенаторов - РИА Новости, 25.09.2024

Матвиенко рассказала об итогах выборов сенаторов

По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия, а 14 сенаторов пришли в СФ впервые, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:38

2024-09-25T10:38

2024-09-25T10:49

политика

совет федерации рф

россия

валентина матвиенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950632260_0:0:3543:1994_1920x0_80_0_0_866513d49fb4f3b04c0a0121b4ea9a9f.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия, а 14 сенаторов пришли в СФ впервые, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия. На сегодня наша палата пополнилась 14 новыми сенаторами", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания.Матвиенко отметила, что впервые среди сенаторов – участники СВО."Считаю, что это один из важных шагов по патриотическому обновлению России, о котором не раз говорил президент", - резюмировала политик.

https://ria.ru/20240924/jakushev-1974413632.html

https://ria.ru/20240925/vybory-1974185162.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, совет федерации рф, россия, валентина матвиенко