https://ria.ru/20240925/senatory-1974550965.html
Матвиенко рассказала об итогах выборов сенаторов
Матвиенко рассказала об итогах выборов сенаторов - РИА Новости, 25.09.2024
Матвиенко рассказала об итогах выборов сенаторов
По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия, а 14 сенаторов пришли в СФ впервые, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:38
2024-09-25T10:38
2024-09-25T10:49
политика
совет федерации рф
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия, а 14 сенаторов пришли в СФ впервые, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия. На сегодня наша палата пополнилась 14 новыми сенаторами", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания.Матвиенко отметила, что впервые среди сенаторов – участники СВО."Считаю, что это один из важных шагов по патриотическому обновлению России, о котором не раз говорил президент", - резюмировала политик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, россия, валентина матвиенко
Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала об итогах выборов сенаторов
Матвиенко: Совфед пополнился 14 новыми сенаторами по итогам выборов