Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко рассказала об итогах выборов сенаторов - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 25.09.2024 (обновлено: 10:49 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/senatory-1974550965.html
Матвиенко рассказала об итогах выборов сенаторов
Матвиенко рассказала об итогах выборов сенаторов - РИА Новости, 25.09.2024
Матвиенко рассказала об итогах выборов сенаторов
По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия, а 14 сенаторов пришли в СФ впервые, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:38
2024-09-25T10:49
политика
совет федерации рф
россия
валентина матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950632260_0:0:3543:1994_1920x0_80_0_0_866513d49fb4f3b04c0a0121b4ea9a9f.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия, а 14 сенаторов пришли в СФ впервые, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия. На сегодня наша палата пополнилась 14 новыми сенаторами", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания.Матвиенко отметила, что впервые среди сенаторов – участники СВО."Считаю, что это один из важных шагов по патриотическому обновлению России, о котором не раз говорил президент", - резюмировала политик.
https://ria.ru/20240924/jakushev-1974413632.html
https://ria.ru/20240925/vybory-1974185162.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950632260_812:0:3543:2048_1920x0_80_0_0_68902e26546cd7ec8a1b01097e1c391b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, совет федерации рф, россия, валентина матвиенко
Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала об итогах выборов сенаторов

Матвиенко: Совфед пополнился 14 новыми сенаторами по итогам выборов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСовет Федерации
Совет Федерации - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Совет Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия, а 14 сенаторов пришли в СФ впервые, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"По итогам выборов 12 сенаторов переподтвердили свои полномочия. На сегодня наша палата пополнилась 14 новыми сенаторами", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания.
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Якушев может быть назначен первым вице-спикером Совфеда
24 сентября, 13:14
Матвиенко отметила, что впервые среди сенаторов – участники СВО.
"Считаю, что это один из важных шагов по патриотическому обновлению России, о котором не раз говорил президент", - резюмировала политик.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Процедура выборов председателя Совета Федерации
Вчера, 00:30
 
ПолитикаСовет Федерации РФРоссияВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала