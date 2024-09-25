https://ria.ru/20240925/selektsiya-1974566476.html

Ученые Хабаровского края намерены заняться с КНР селекцией кукурузы

Ученые Хабаровского края намерены заняться с КНР селекцией кукурузы - РИА Новости, 25.09.2024

Ученые Хабаровского края намерены заняться с КНР селекцией кукурузы

Ученые Хабаровского края намерены заняться селекцией кукурузы с китайскими коллегами, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:48

2024-09-25T11:48

2024-09-25T11:48

хабаровский край

китай

дмитрий демешин

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ХАБАРОВСК, 25 сен - РИА Новости. Ученые Хабаровского края намерены заняться селекцией кукурузы с китайскими коллегами, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Демешин в среду встретился в Москве с министром сельского хозяйства Оксаной Лут. Стороны обсудили развитие сельских территорий по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ). "На встрече с министром сельского хозяйства Оксаной Лут я обратился к ней с просьбой поддержать нашу идею научно-технического сотрудничества Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства (ДВ НИИСХ) и Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных наук KHP. Вместе с китайскими партнерами наши ученые намерены заняться селекцией кукурузы. Хотим зайти в федеральный проект "Селекционная и генетическая независимость АПК", - написал губернатор в своем Telegram-канале. На территории Хабаровского края научное сопровождение агропромышленного комплекса осуществляет ДВ НИИСХ. Институт - оригинатор основных сортов сельхозкультур, возделываемых в крае. Учреждение уже ведет совместные работы с академиями сельскохозяйственных наук провинций КНР по обмену селекционным материалом. Глава региона отметил, что у Хабаровского края большой потенциал в развитии сельского хозяйства и фермерства. По его словам, жители края должны иметь возможность покупать как можно больше качественных местных продуктов, а аграрии – получать более широкие возможности реализации своей продукции. "Такие программы по линии Минсельхоза, как КРСТ, позволяют улучшить условия жизни в районах края... В ближайшие два года в Чегдомыне предстоит восстановить внешкольный центр, дом культуры, кинотеатр, детский сад, капитально отремонтировать дорогу и канализационный коллектор. Деньги получим по программе КРСТ, наш проект одобрен Минсельхозом России", - добавил Демешин. На встрече губернатор сообщил, что в июле во время рабочей поездки Лут в Хабаровск они уже обсуждали развитие сельских территорий Хабаровского края по программе КРСТ. Демешин тогда обращался с просьбой к министру поддержать заявку региона на 2025 год по мероприятиям этой программы в максимально возможном объеме. Он поблагодарил Лут за поддержку заявки. Глава субъекта отметил, что средства на проект развития опорного пункта Чегдомын предварительно уже распределены в полном объеме. Демешин рассказал Лут о текущем состоянии сельскохозяйственного производства в Хабаровском крае и его инвестиционном потенциале. Так, регион делает акцент на работе по восстановлению мелиоративного комплекса. С 2021 года в регионе введено около 6 тысяч гектаров земель, из них более 3 тысяч – с помощью поддержки по федеральной программе восстановления земель.

https://ria.ru/20240918/selkhozzemeli-1973355854.html

https://ria.ru/20240906/geologorazvedka-1971077423.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, дмитрий демешин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)