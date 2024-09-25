https://ria.ru/20240925/sberbank-1974597840.html

В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества - РИА Новости, 25.09.2024

В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

Злоумышленники заранее заботятся об обходе защитных банковских систем, и уже в половине случаев телефонного мошенничества они маскируют вывод похищенных средств РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:43

2024-09-25T13:43

2024-09-25T17:21

экономика

технологии

станислав кузнецов

сбербанк россии

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СОЧИ, 25 сен — РИА Новости. Злоумышленники заранее заботятся об обходе защитных банковских систем, и уже в половине случаев телефонного мошенничества они маскируют вывод похищенных средств переводом через систему бесконтактной оплаты, установленную на смартфоне самой жертвой, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях XXI Международного банковского форума. "Злоумышленники в 80% случаев используют два механизма вывода похищенных средств: через мобильные платежные системы — пэй-сервисы — для бесконтактной оплаты и переводы между счетами жертвы", — рассказал он. Так, по оценкам Сбербанка, примерно половина похищаемых телефонными мошенниками средств сейчас выводится по следующей схеме: злоумышленники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы (если оно еще не установлено) и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит мошенникам. Далее аферисты сообщают жертве данные карты и код подтверждения из смс, после чего человек самостоятельно вводит их в установленное приложение бесконтактной оплаты. Затем он вносит наличные (как собственные сбережения, в том числе снятые со счетов в разных банках, так и кредитные средства) через банкомат на карту мошенника, привязанную к приложению бесконтактной оплаты на своем телефоне. В итоге внесение денег с такой карты идентифицируется как операция, совершенная владельцем мобильного устройства, хотя фактически доступ к карте имеют злоумышленники. "Чтобы "перекрыть кислород" злоумышленникам, необходимо ввести лимиты на операции по токенизированным картам, а также период охлаждения между их установкой на устройствах и активацией", — предлагает Кузнецов. Помимо этого, по данным Сбербанка, до 30% похищенных денег выводится с помощью переводов me2me (на свой же счет): жертву убеждают перевести деньги со своего счета в хорошо защищенном банке на свой же счет в другом, менее защищенном. Если такого счета нет — просят его открыть. После этого деньги похищаются в обход "антифрод-системы" (системы противодействия мошенникам) менее защищенного банка. Либо жертва может обналичить их через банкомат, чтобы передать аферистам. "Что касается me2me-переводов, они имеют низкий уровень риска, банковские антифрод-системы их пропускают. Поэтому необходимо пересмотреть текущий стандарт риск-индикаторов для переводов между своими счетами. В первую очередь ужесточение стандарта должно касаться банков-получателей — например, они должны строже и внимательнее относиться к операциям по снятию наличных, если клиент недавно перевел деньги на счет из другого банка", — заключил Кузнецов.

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

https://ria.ru/20240903/sberbank-1970162621.html

https://ria.ru/20240917/peskov-1973151472.html

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экономика, технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии