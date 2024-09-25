Рейтинг@Mail.ru
В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 25.09.2024 (обновлено: 17:21 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/sberbank-1974597840.html
В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества
В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества - РИА Новости, 25.09.2024
В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества
Злоумышленники заранее заботятся об обходе защитных банковских систем, и уже в половине случаев телефонного мошенничества они маскируют вывод похищенных средств РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:43
2024-09-25T17:21
экономика
технологии
станислав кузнецов
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965160596_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_c626d9bed40577141a691f45b3d6b480.jpg
СОЧИ, 25 сен — РИА Новости. Злоумышленники заранее заботятся об обходе защитных банковских систем, и уже в половине случаев телефонного мошенничества они маскируют вывод похищенных средств переводом через систему бесконтактной оплаты, установленную на смартфоне самой жертвой, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях XXI Международного банковского форума. "Злоумышленники в 80% случаев используют два механизма вывода похищенных средств: через мобильные платежные системы — пэй-сервисы — для бесконтактной оплаты и переводы между счетами жертвы", — рассказал он. Так, по оценкам Сбербанка, примерно половина похищаемых телефонными мошенниками средств сейчас выводится по следующей схеме: злоумышленники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы (если оно еще не установлено) и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит мошенникам. Далее аферисты сообщают жертве данные карты и код подтверждения из смс, после чего человек самостоятельно вводит их в установленное приложение бесконтактной оплаты. Затем он вносит наличные (как собственные сбережения, в том числе снятые со счетов в разных банках, так и кредитные средства) через банкомат на карту мошенника, привязанную к приложению бесконтактной оплаты на своем телефоне. В итоге внесение денег с такой карты идентифицируется как операция, совершенная владельцем мобильного устройства, хотя фактически доступ к карте имеют злоумышленники. "Чтобы "перекрыть кислород" злоумышленникам, необходимо ввести лимиты на операции по токенизированным картам, а также период охлаждения между их установкой на устройствах и активацией", — предлагает Кузнецов. Помимо этого, по данным Сбербанка, до 30% похищенных денег выводится с помощью переводов me2me (на свой же счет): жертву убеждают перевести деньги со своего счета в хорошо защищенном банке на свой же счет в другом, менее защищенном. Если такого счета нет — просят его открыть. После этого деньги похищаются в обход "антифрод-системы" (системы противодействия мошенникам) менее защищенного банка. Либо жертва может обналичить их через банкомат, чтобы передать аферистам. "Что касается me2me-переводов, они имеют низкий уровень риска, банковские антифрод-системы их пропускают. Поэтому необходимо пересмотреть текущий стандарт риск-индикаторов для переводов между своими счетами. В первую очередь ужесточение стандарта должно касаться банков-получателей — например, они должны строже и внимательнее относиться к операциям по снятию наличных, если клиент недавно перевел деньги на счет из другого банка", — заключил Кузнецов.
https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html
https://ria.ru/20240903/sberbank-1970162621.html
https://ria.ru/20240917/peskov-1973151472.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965160596_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_a19f0bc379f5cc26d953d1954eec41f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии
Экономика, Технологии, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

Сбербанк: мошенники маскируют вывод средств через систему бесконтактной оплаты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Сбербанка в Москве
Здание Сбербанка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Сбербанка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 25 сен — РИА Новости. Злоумышленники заранее заботятся об обходе защитных банковских систем, и уже в половине случаев телефонного мошенничества они маскируют вывод похищенных средств переводом через систему бесконтактной оплаты, установленную на смартфоне самой жертвой, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях XXI Международного банковского форума.
"Злоумышленники в 80% случаев используют два механизма вывода похищенных средств: через мобильные платежные системы — пэй-сервисы — для бесконтактной оплаты и переводы между счетами жертвы", — рассказал он. Так, по оценкам Сбербанка, примерно половина похищаемых телефонными мошенниками средств сейчас выводится по следующей схеме: злоумышленники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы (если оно еще не установлено) и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит мошенникам.
Женщина считает деньги - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
"Была как под гипнозом". Сколько украинские мошенники отобрали у россиян
8 сентября, 08:00
Далее аферисты сообщают жертве данные карты и код подтверждения из смс, после чего человек самостоятельно вводит их в установленное приложение бесконтактной оплаты. Затем он вносит наличные (как собственные сбережения, в том числе снятые со счетов в разных банках, так и кредитные средства) через банкомат на карту мошенника, привязанную к приложению бесконтактной оплаты на своем телефоне.
В итоге внесение денег с такой карты идентифицируется как операция, совершенная владельцем мобильного устройства, хотя фактически доступ к карте имеют злоумышленники. "Чтобы "перекрыть кислород" злоумышленникам, необходимо ввести лимиты на операции по токенизированным картам, а также период охлаждения между их установкой на устройствах и активацией", — предлагает Кузнецов.
Офис Сбера в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Сбербанке рассказали, как мошенники используют дипфейки
3 сентября, 09:53
Помимо этого, по данным Сбербанка, до 30% похищенных денег выводится с помощью переводов me2me (на свой же счет): жертву убеждают перевести деньги со своего счета в хорошо защищенном банке на свой же счет в другом, менее защищенном. Если такого счета нет — просят его открыть. После этого деньги похищаются в обход "антифрод-системы" (системы противодействия мошенникам) менее защищенного банка. Либо жертва может обналичить их через банкомат, чтобы передать аферистам.
"Что касается me2me-переводов, они имеют низкий уровень риска, банковские антифрод-системы их пропускают. Поэтому необходимо пересмотреть текущий стандарт риск-индикаторов для переводов между своими счетами. В первую очередь ужесточение стандарта должно касаться банков-получателей — например, они должны строже и внимательнее относиться к операциям по снятию наличных, если клиент недавно перевел деньги на счет из другого банка", — заключил Кузнецов.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками
17 сентября, 12:43
 
ЭкономикаТехнологииСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала