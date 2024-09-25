https://ria.ru/20240925/sanktsii-1974522069.html
Камерунский политик планирует выступать за снятие санкций против России
Камерунский политик планирует выступать за снятие санкций против России - РИА Новости, 25.09.2024
Камерунский политик планирует выступать за снятие санкций против России
Глава камерунской политической партии PURS Серж Эспуар Матомба, планирующий участвовать в президентских выборах в Камеруне в 2025 году, заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T04:42
2024-09-25T04:42
2024-09-25T13:09
россия
луганск
донецк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974588800_0:158:1830:1187_1920x0_80_0_0_b8f26e0c95df04968959d99bef228d6d.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава камерунской политической партии PURS Серж Эспуар Матомба, планирующий участвовать в президентских выборах в Камеруне в 2025 году, заявил РИА Новости, что в случае победы намерен выступать за отмену антироссийских санкций на мировом уровне. "Я осуждаю эти санкции, которые показали, что мы все находились под диктатом небольшой группы, которая заставила людей поверить, что мир работает по равным для всех правилам… Я уже против этих санкций, и меньшее, что я могу сделать во время своего президентства, - это призывать их отменить", - сказал Матомба. Он подчеркнул, что эти ограничения нанесли больше вреда тем, кто их вводил, чем непосредственно России. Кроме того, политик рассказал о своей поездке в Луганск и предстоящем визите в Донецк. "Я вернулся из Луганска, где пообщался с населением, побывал в разных уголках и удивился историями, которые я там услышал", - заявил Матомба. По его словам, в Африке нет полного представления о том, что случилось после государственного переворота на Украине в 2014 году и почему ЛНР и ДНР решили сделать свой выбор в пользу независимости. "Как политик, я сам должен сначала, прежде чем принимать решения по определенным вопросам, разобраться в них. Я собираюсь рассказать всему миру о том, что видел. Это касается не только камерунцев и африканцев. Я хотел бы рассказать всему миру обо всем, что видел и слышал", - подчеркнул политик. Матомба - глава камерунской политической партии PURS. Он выдвигался кандидатом на пост президента Камеруна на выборах в 2018 году. Матомба намерен участвовать в грядущей президентской гонке, которая, как ожидается, состоится в 2025 году. Для этого его партии нужно официально предложить его кандидатуру в феврале.
https://ria.ru/20240924/sanktsii-1974422591.html
https://ria.ru/20240924/sanktsii-1974444287.html
россия
луганск
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974588800_100:0:1720:1215_1920x0_80_0_0_000400aa0645a59af465955b1e7d636f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганск, донецк, в мире
Россия, Луганск, Донецк, В мире
Камерунский политик планирует выступать за снятие санкций против России
Камерунский политик Матомба хочет выступать за снятие санкций против России
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава камерунской политической партии PURS Серж Эспуар Матомба, планирующий участвовать в президентских выборах в Камеруне в 2025 году, заявил РИА Новости, что в случае победы намерен выступать за отмену антироссийских санкций на мировом уровне.
"Я осуждаю эти санкции, которые показали, что мы все находились под диктатом небольшой группы, которая заставила людей поверить, что мир работает по равным для всех правилам… Я уже против этих санкций, и меньшее, что я могу сделать во время своего президентства, - это призывать их отменить", - сказал Матомба.
Он подчеркнул, что эти ограничения нанесли больше вреда тем, кто их вводил, чем непосредственно России.
Кроме того, политик рассказал о своей поездке в Луганск
и предстоящем визите в Донецк
.
"Я вернулся из Луганска, где пообщался с населением, побывал в разных уголках и удивился историями, которые я там услышал", - заявил Матомба.
По его словам, в Африке
нет полного представления о том, что случилось после государственного переворота на Украине
в 2014 году и почему ЛНР
и ДНР
решили сделать свой выбор в пользу независимости.
"Как политик, я сам должен сначала, прежде чем принимать решения по определенным вопросам, разобраться в них. Я собираюсь рассказать всему миру о том, что видел. Это касается не только камерунцев и африканцев. Я хотел бы рассказать всему миру обо всем, что видел и слышал", - подчеркнул политик.
Матомба - глава камерунской политической партии PURS. Он выдвигался кандидатом на пост президента Камеруна
на выборах в 2018 году. Матомба намерен участвовать в грядущей президентской гонке, которая, как ожидается, состоится в 2025 году. Для этого его партии нужно официально предложить его кандидатуру в феврале.