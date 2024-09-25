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Санду отказалась от встречи с протестующими фермерами - РИА Новости, 25.09.2024
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10:29 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/sandu-1974548765.html
Санду отказалась от встречи с протестующими фермерами
Санду отказалась от встречи с протестующими фермерами - РИА Новости, 25.09.2024
Санду отказалась от встречи с протестующими фермерами
Президент Молдавии Майя Санду отказалась проводить с представителями протестующих в стране фермеров публичную встречу и согласилась поговорить лишь за закрытыми РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:29
2024-09-25T10:29
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду отказалась проводить с представителями протестующих в стране фермеров публичную встречу и согласилась поговорить лишь за закрытыми дверьми, сообщил представитель аграриев Сергей Стефанко. Фермеры в Молдавии на прошлой неделе вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Во вторник и среду протестующие перекрыли трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты на юге страны, а в четверг часть акции переместилась в столицу. Оставив технику на местах, фермеры пикетировали здание администрации президента Майи Санду в Кишиневе, добиваясь встречи с ней. Однако глава государства в тот день проигнорировала их просьбы, назначив встречу на 25 сентября. "Одно из выдвинутых нами требований – чтобы встреча с президентом была публичной. То, что мы видим сейчас, госпожа готова встречаться с сотнями избирателей, но не хочет провести открытое заседание с 5 фермерами! Уже вы – журналисты – спросите у нее, почему она этого не хочет", - заявил Стефанко перед тем, как идти на встречу с президентом. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.
https://ria.ru/20240920/moldaviya-1973750194.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
Санду отказалась от встречи с протестующими фермерами

Санду отказалась проводить публичную встречу с протестующими фермерами

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкТракторы на улице в Кишиневе во время акции протеста фермеров
Тракторы на улице в Кишиневе во время акции протеста фермеров - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Тракторы на улице в Кишиневе во время акции протеста фермеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду отказалась проводить с представителями протестующих в стране фермеров публичную встречу и согласилась поговорить лишь за закрытыми дверьми, сообщил представитель аграриев Сергей Стефанко.
Фермеры в Молдавии на прошлой неделе вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Во вторник и среду протестующие перекрыли трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты на юге страны, а в четверг часть акции переместилась в столицу. Оставив технику на местах, фермеры пикетировали здание администрации президента Майи Санду в Кишиневе, добиваясь встречи с ней. Однако глава государства в тот день проигнорировала их просьбы, назначив встречу на 25 сентября.
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"Одно из выдвинутых нами требований – чтобы встреча с президентом была публичной. То, что мы видим сейчас, госпожа готова встречаться с сотнями избирателей, но не хочет провести открытое заседание с 5 фермерами! Уже вы – журналисты – спросите у нее, почему она этого не хочет", - заявил Стефанко перед тем, как идти на встречу с президентом.
Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.
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В миреМолдавияКишиневМайя Санду
 
 
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