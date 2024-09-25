Рейтинг@Mail.ru
После жесткой посадки самолета в Тамбовской области проводится проверка - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 25.09.2024 (обновлено: 11:40 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/samolet-1974562056.html
После жесткой посадки самолета в Тамбовской области проводится проверка
После жесткой посадки самолета в Тамбовской области проводится проверка - РИА Новости, 25.09.2024
После жесткой посадки самолета в Тамбовской области проводится проверка
Пилот легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Тамбовской области, доставлен в больницу, сообщила пресс-служба Западного межрегионального... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:28
2024-09-25T11:40
происшествия
тамбовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974562449_0:75:964:617_1920x0_80_0_0_2ab4cdb62c8899d2764f90ced7749643.jpg
ТУЛА, 25 сен – РИА Новости. Пилот легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Тамбовской области, доставлен в больницу, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Telegram-канале. "Утром 25 сентября 2024 года поступила информация о жесткой посадке самолета вблизи населенного пункта Березка в Тамбовской области. По предварительной информации, пилот доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что Воронежским следственным отделом проводится доследственная проверка по данному факту. По данным ГУМЧС России по Тамбовской области, сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета поступило в оперативную дежурную смену ведомства в 08.55 мск. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, жертв и разрушений на земле нет.
https://ria.ru/20240921/postradavshiy-1974042294.html
https://ria.ru/20240807/reys-1964545726.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974562449_0:0:964:723_1920x0_80_0_0_d7f91fd7c5b3e0baa4a09e2f773d934b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тамбовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После жесткой посадки самолета в Тамбовской области проводится проверка

Пилота совершившего жесткую посадку в Тамбовской области борта госпитализировали

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи населенного пункта Березка Тамбовской области. 25 сентября 2024
Место жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи населенного пункта Березка Тамбовской области. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Место жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи населенного пункта Березка Тамбовской области. 25 сентября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 25 сен – РИА Новости. Пилот легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Тамбовской области, доставлен в больницу, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Telegram-канале.
"Утром 25 сентября 2024 года поступила информация о жесткой посадке самолета вблизи населенного пункта Березка в Тамбовской области. По предварительной информации, пилот доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В КБР парапланерист пострадал при жесткой посадке
21 сентября, 23:24
Уточняется, что Воронежским следственным отделом проводится доследственная проверка по данному факту.
По данным ГУМЧС России по Тамбовской области, сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета поступило в оперативную дежурную смену ведомства в 08.55 мск. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, жертв и разрушений на земле нет.
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Во Владивостоке аварийно сел самолет
7 августа, 05:04
 
ПроисшествияТамбовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала