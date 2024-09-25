https://ria.ru/20240925/samolet-1974562056.html

После жесткой посадки самолета в Тамбовской области проводится проверка

После жесткой посадки самолета в Тамбовской области проводится проверка - РИА Новости, 25.09.2024

После жесткой посадки самолета в Тамбовской области проводится проверка

Пилот легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Тамбовской области, доставлен в больницу, сообщила пресс-служба Западного межрегионального... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:28

2024-09-25T11:28

2024-09-25T11:40

происшествия

тамбовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ТУЛА, 25 сен – РИА Новости. Пилот легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Тамбовской области, доставлен в больницу, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Telegram-канале. "Утром 25 сентября 2024 года поступила информация о жесткой посадке самолета вблизи населенного пункта Березка в Тамбовской области. По предварительной информации, пилот доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что Воронежским следственным отделом проводится доследственная проверка по данному факту. По данным ГУМЧС России по Тамбовской области, сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета поступило в оперативную дежурную смену ведомства в 08.55 мск. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, жертв и разрушений на земле нет.

https://ria.ru/20240921/postradavshiy-1974042294.html

https://ria.ru/20240807/reys-1964545726.html

тамбовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тамбовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)