После жесткой посадки самолета в Тамбовской области проводится проверка
Пилота совершившего жесткую посадку в Тамбовской области борта госпитализировали
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи населенного пункта Березка Тамбовской области. 25 сентября 2024
Место жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи населенного пункта Березка Тамбовской области. 25 сентября 2024
Читать ria.ru в
ТУЛА, 25 сен – РИА Новости. Пилот легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Тамбовской области, доставлен в больницу, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Telegram-канале.
"Утром 25 сентября 2024 года поступила информация о жесткой посадке самолета вблизи населенного пункта Березка в Тамбовской области. По предварительной информации, пилот доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.
В КБР парапланерист пострадал при жесткой посадке
21 сентября, 23:24
Уточняется, что Воронежским следственным отделом проводится доследственная проверка по данному факту.
По данным ГУМЧС России по Тамбовской области, сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета поступило в оперативную дежурную смену ведомства в 08.55 мск. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, жертв и разрушений на земле нет.
Во Владивостоке аварийно сел самолет
7 августа, 05:04