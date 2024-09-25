В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи тамбовской Березки
© Фото : Главное управление МЧС России по Тамбовской областиМесто жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи населенного пункта Березка Тамбовской области. 25 сентября 2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Тамбовской области
Место жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи населенного пункта Березка Тамбовской области. 25 сентября 2024
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ТУЛА, 25 сен – РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тамбовской области вблизи населенного пункта Березка, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России.
"В 08:55 (мск - прим. ред.) 25 сентября 2024 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Тамбовской области, поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета, в Тамбовском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Березка", - говорится в сообщении
В ведомстве уточняют, что на место происшествия направили оперативную группу и одно отделение пожарной части №5. Подробная информация уточняется.
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