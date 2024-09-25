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В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 25.09.2024
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09:53 25.09.2024 (обновлено: 10:18 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/samolet-1974542783.html
В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 25.09.2024
В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тамбовской области вблизи населенного пункта Березка, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:53
2024-09-25T10:18
происшествия
тамбовская область
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ТУЛА, 25 сен – РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тамбовской области вблизи населенного пункта Березка, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России."В 08:55 (мск - прим. ред.) 25 сентября 2024 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Тамбовской области, поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета, в Тамбовском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Березка", - говорится в сообщенииВ ведомстве уточняют, что на место происшествия направили оперативную группу и одно отделение пожарной части №5. Подробная информация уточняется.
https://ria.ru/20240924/taganrog-1974417265.html
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происшествия, тамбовская область
Происшествия, Тамбовская область
В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи тамбовской Березки

© Фото : Главное управление МЧС России по Тамбовской областиМесто жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи населенного пункта Березка Тамбовской области. 25 сентября 2024
Место жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи населенного пункта Березка Тамбовской области. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Тамбовской области
Место жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи населенного пункта Березка Тамбовской области. 25 сентября 2024
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ТУЛА, 25 сен – РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тамбовской области вблизи населенного пункта Березка, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России.
"В 08:55 (мск - прим. ред.) 25 сентября 2024 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Тамбовской области, поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета, в Тамбовском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Березка", - говорится в сообщении
В ведомстве уточняют, что на место происшествия направили оперативную группу и одно отделение пожарной части №5. Подробная информация уточняется.
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