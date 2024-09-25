https://ria.ru/20240925/samolet-1974542783.html

В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 25.09.2024

В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тамбовской области вблизи населенного пункта Березка, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:53

2024-09-25T09:53

2024-09-25T10:18

происшествия

тамбовская область

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ТУЛА, 25 сен – РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тамбовской области вблизи населенного пункта Березка, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России."В 08:55 (мск - прим. ред.) 25 сентября 2024 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Тамбовской области, поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета, в Тамбовском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Березка", - говорится в сообщенииВ ведомстве уточняют, что на место происшествия направили оперативную группу и одно отделение пожарной части №5. Подробная информация уточняется.

https://ria.ru/20240924/taganrog-1974417265.html

тамбовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тамбовская область