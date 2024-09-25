https://ria.ru/20240925/rotatsii-1974522708.html
Группировка войск "Восток" сорвала ротации и усиление позиций ВСУ
Группировка войск "Восток" сорвала ротации и усиление позиций ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
Группировка войск "Восток" сорвала ротации и усиление позиций ВСУ
Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций ВСУ, а также проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов у Доброволья, Новополя и... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T05:05
2024-09-25T05:05
2024-09-25T05:05
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угледар
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций ВСУ, а также проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов у Доброволья, Новополя и Зализничного, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Доброволья, Новополя и Зализничного", - сказал Гордеев. Кроме того, были пресечены действия инженерной группы в районе Загорного. Группировка "Восток" также огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поразила опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Октября, Доброволья, Зализничного, Комсомольского и Гуляйполя, уточнил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20240925/su-25-1974522561.html
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угледар, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Восток" сорвала ротации и усиление позиций ВСУ
ВС России сорвали ротации ВСУ у Доброволья, Новополя и Зализничного