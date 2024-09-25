https://ria.ru/20240925/rotatsii-1974522708.html

Группировка войск "Восток" сорвала ротации и усиление позиций ВСУ

Группировка войск "Восток" сорвала ротации и усиление позиций ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024

Группировка войск "Восток" сорвала ротации и усиление позиций ВСУ

Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций ВСУ, а также проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов у Доброволья, Новополя и... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T05:05

2024-09-25T05:05

2024-09-25T05:05

специальная военная операция на украине

угледар

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457252_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_8b2ee9000054b2c97084ff724c69571c.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций ВСУ, а также проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов у Доброволья, Новополя и Зализничного, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Доброволья, Новополя и Зализничного", - сказал Гордеев. Кроме того, были пресечены действия инженерной группы в районе Загорного. Группировка "Восток" также огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поразила опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Октября, Доброволья, Зализничного, Комсомольского и Гуляйполя, уточнил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20240925/su-25-1974522561.html

угледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

угледар, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины