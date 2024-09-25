https://ria.ru/20240925/rostov-1974640275.html

В Ростовской области трех врачей будут судить за смерть девочки

В Ростовской области трех врачей будут судить за смерть девочки - РИА Новости, 25.09.2024

В Ростовской области трех врачей будут судить за смерть девочки

Три врача больницы в Волгодонске предстанут перед судом из-за гибели 11-летней девочки, поступившей с кишечной инфекцией, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:51

2024-09-25T15:51

2024-09-25T15:51

происшествия

волгодонск

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Три врача больницы в Волгодонске предстанут перед судом из-за гибели 11-летней девочки, поступившей с кишечной инфекцией, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. "Завершено расследование уголовного дела в отношении трех врачей больницы, расположенной в городе Волгодонске… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, в августе 2022 года в одно из медучреждений города Волгодонска поступила 11-летняя девочка с кишечной инфекцией. В ходе оказания медицинской помощи сотрудники инфекционного отделения допустили дефекты диагностики и лечения пациентки. "Состояние ребенка прогрессивно ухудшалось, развилась острая сердечная недостаточность с нарушением сердечного ритма, что привело к смерти девочки", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ. Уточняется, что врачи обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

https://ria.ru/20240906/sud-1970956247.html

https://ria.ru/20240317/devochka-1933833117.html

волгодонск

россия

ростовская область

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происшествия, волгодонск, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)