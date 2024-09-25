Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области трех врачей будут судить за смерть девочки - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/rostov-1974640275.html
В Ростовской области трех врачей будут судить за смерть девочки
В Ростовской области трех врачей будут судить за смерть девочки - РИА Новости, 25.09.2024
В Ростовской области трех врачей будут судить за смерть девочки
Три врача больницы в Волгодонске предстанут перед судом из-за гибели 11-летней девочки, поступившей с кишечной инфекцией, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:51
2024-09-25T15:51
происшествия
волгодонск
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Три врача больницы в Волгодонске предстанут перед судом из-за гибели 11-летней девочки, поступившей с кишечной инфекцией, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. "Завершено расследование уголовного дела в отношении трех врачей больницы, расположенной в городе Волгодонске… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, в августе 2022 года в одно из медучреждений города Волгодонска поступила 11-летняя девочка с кишечной инфекцией. В ходе оказания медицинской помощи сотрудники инфекционного отделения допустили дефекты диагностики и лечения пациентки. "Состояние ребенка прогрессивно ухудшалось, развилась острая сердечная недостаточность с нарушением сердечного ритма, что привело к смерти девочки", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ. Уточняется, что врачи обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
https://ria.ru/20240906/sud-1970956247.html
https://ria.ru/20240317/devochka-1933833117.html
волгодонск
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгодонск, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгодонск, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области трех врачей будут судить за смерть девочки

В Волгодонске три врача предстанут перед судом из-за гибели 11-летней девочки

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Три врача больницы в Волгодонске предстанут перед судом из-за гибели 11-летней девочки, поступившей с кишечной инфекцией, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех врачей больницы, расположенной в городе Волгодонске… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Кузбассе врач пойдет под суд за мошенничество
6 сентября, 06:39
По данным следствия, в августе 2022 года в одно из медучреждений города Волгодонска поступила 11-летняя девочка с кишечной инфекцией. В ходе оказания медицинской помощи сотрудники инфекционного отделения допустили дефекты диагностики и лечения пациентки.
"Состояние ребенка прогрессивно ухудшалось, развилась острая сердечная недостаточность с нарушением сердечного ритма, что привело к смерти девочки", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.
Уточняется, что врачи обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Ленинградской области в клинике стоматологии умерла девочка
17 марта, 23:20
 
ПроисшествияВолгодонскРоссияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала