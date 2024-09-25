Россия продолжит настаивать на расследовании терактов на "Северных потоках"
Посол в ФРГ: Москва настаивает на расследовании терактов на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Москва настаивает на транспарентном международном расследовании терактов на "Северных потоках" с привлечением российских специалистов, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
По словам дипломата, вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности расследования терактов на газопроводах, "заставляет усомниться в искренности заверений о заинтересованности Берлина в скорейшем установлении и наказании виновных".
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"Наша страна продолжит настаивать на транспарентном международном расследовании с привлечением российских специалистов. Пора понять, что спустить это дело на тормозах или назначить "стрелочника" мы не позволим", - говорится в заявлении Нечаева, опубликованном на портале посольства РФ в Берлине.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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