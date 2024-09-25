https://ria.ru/20240925/rossiya-1974612931.html

Россия продолжит настаивать на расследовании терактов на "Северных потоках"

Россия продолжит настаивать на расследовании терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 25.09.2024

Россия продолжит настаивать на расследовании терактов на "Северных потоках"

Москва настаивает на транспарентном международном расследовании терактов на "Северных потоках" с привлечением российских специалистов, заявил посол РФ в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:26

2024-09-25T14:26

2024-09-25T14:26

россия

германия

берлин (город)

сергей нечаев (дипломат)

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg

БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Москва настаивает на транспарентном международном расследовании терактов на "Северных потоках" с привлечением российских специалистов, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. По словам дипломата, вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности расследования терактов на газопроводах, "заставляет усомниться в искренности заверений о заинтересованности Берлина в скорейшем установлении и наказании виновных". "Наша страна продолжит настаивать на транспарентном международном расследовании с привлечением российских специалистов. Пора понять, что спустить это дело на тормозах или назначить "стрелочника" мы не позволим", - говорится в заявлении Нечаева, опубликованном на портале посольства РФ в Берлине. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240920/mid-1973779299.html

https://ria.ru/20240905/frg-1970783861.html

россия

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2