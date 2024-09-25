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Россия продолжит настаивать на расследовании терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 25.09.2024
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14:26 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/rossiya-1974612931.html
Россия продолжит настаивать на расследовании терактов на "Северных потоках"
Россия продолжит настаивать на расследовании терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 25.09.2024
Россия продолжит настаивать на расследовании терактов на "Северных потоках"
Москва настаивает на транспарентном международном расследовании терактов на "Северных потоках" с привлечением российских специалистов, заявил посол РФ в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:26
2024-09-25T14:26
россия
германия
берлин (город)
сергей нечаев (дипломат)
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Москва настаивает на транспарентном международном расследовании терактов на "Северных потоках" с привлечением российских специалистов, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. По словам дипломата, вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности расследования терактов на газопроводах, "заставляет усомниться в искренности заверений о заинтересованности Берлина в скорейшем установлении и наказании виновных". "Наша страна продолжит настаивать на транспарентном международном расследовании с привлечением российских специалистов. Пора понять, что спустить это дело на тормозах или назначить "стрелочника" мы не позволим", - говорится в заявлении Нечаева, опубликованном на портале посольства РФ в Берлине. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240920/mid-1973779299.html
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россия, германия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Россия, Германия, Берлин (город), Сергей Нечаев (дипломат), Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Россия продолжит настаивать на расследовании терактов на "Северных потоках"

Посол в ФРГ: Москва настаивает на расследовании терактов на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Москва настаивает на транспарентном международном расследовании терактов на "Северных потоках" с привлечением российских специалистов, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
По словам дипломата, вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности расследования терактов на газопроводах, "заставляет усомниться в искренности заверений о заинтересованности Берлина в скорейшем установлении и наказании виновных".
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"Наша страна продолжит настаивать на транспарентном международном расследовании с привлечением российских специалистов. Пора понять, что спустить это дело на тормозах или назначить "стрелочника" мы не позволим", - говорится в заявлении Нечаева, опубликованном на портале посольства РФ в Берлине.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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