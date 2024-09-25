https://ria.ru/20240925/rossiya-1974517781.html

Глава МИД Польши усомнился в праве России быть постоянным членом СБ ООН

Глава МИД Польши усомнился в праве России быть постоянным членом СБ ООН - РИА Новости, 25.09.2024

Глава МИД Польши усомнился в праве России быть постоянным членом СБ ООН

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает спорным вопрос о том, должна ли была Россия как правопреемница Советского Союза получить место постоянного члена... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T01:54

2024-09-25T01:54

2024-09-25T02:34

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает спорным вопрос о том, должна ли была Россия как правопреемница Советского Союза получить место постоянного члена Совбеза ООН.На заседании Совбеза по Украине Сикорский выступал после российского постпреда - Василия Небензи. После заседания журналисты в беседе с польским министром обратили внимание, что он уже второй раз выступал в ООН после российского представителя и имел возможность ответить на его слова."Это не совпадение, как я понимаю, это процедура Совета Безопасности. Россия - можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами. Это не совпадение", - ответил Сикорский.Постоянными членами Совбеза ООН, помимо России, являются США, Британия, Франция и Китай.Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240923/oon-1974320987.html

https://ria.ru/20240918/polyanskiy-1973301217.html

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россия, украина, сша, радослав сикорский, василий небензя, оон, мид польши, в мире