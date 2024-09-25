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Глава МИД Польши усомнился в праве России быть постоянным членом СБ ООН - РИА Новости, 25.09.2024
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01:54 25.09.2024 (обновлено: 02:34 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/rossiya-1974517781.html
Глава МИД Польши усомнился в праве России быть постоянным членом СБ ООН
Глава МИД Польши усомнился в праве России быть постоянным членом СБ ООН - РИА Новости, 25.09.2024
Глава МИД Польши усомнился в праве России быть постоянным членом СБ ООН
Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает спорным вопрос о том, должна ли была Россия как правопреемница Советского Союза получить место постоянного члена... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:54
2024-09-25T02:34
россия
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василий небензя
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает спорным вопрос о том, должна ли была Россия как правопреемница Советского Союза получить место постоянного члена Совбеза ООН.На заседании Совбеза по Украине Сикорский выступал после российского постпреда - Василия Небензи. После заседания журналисты в беседе с польским министром обратили внимание, что он уже второй раз выступал в ООН после российского представителя и имел возможность ответить на его слова."Это не совпадение, как я понимаю, это процедура Совета Безопасности. Россия - можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами. Это не совпадение", - ответил Сикорский.Постоянными членами Совбеза ООН, помимо России, являются США, Британия, Франция и Китай.Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240923/oon-1974320987.html
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россия, украина, сша, радослав сикорский, василий небензя, оон, мид польши, в мире
Россия, Украина, США, Радослав Сикорский, Василий Небензя, ООН, МИД Польши, В мире
Глава МИД Польши усомнился в праве России быть постоянным членом СБ ООН

Сикорский считает право России быть постоянным членом СБ ООН спорным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает спорным вопрос о том, должна ли была Россия как правопреемница Советского Союза получить место постоянного члена Совбеза ООН.
На заседании Совбеза по Украине Сикорский выступал после российского постпреда - Василия Небензи. После заседания журналисты в беседе с польским министром обратили внимание, что он уже второй раз выступал в ООН после российского представителя и имел возможность ответить на его слова.
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"Это не совпадение, как я понимаю, это процедура Совета Безопасности. Россия - можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами. Это не совпадение", - ответил Сикорский.
Постоянными членами Совбеза ООН, помимо России, являются США, Британия, Франция и Китай.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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РоссияУкраинаСШАРадослав СикорскийВасилий НебензяООНМИД ПольшиВ мире
 
 
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