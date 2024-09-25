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Родителей погибших под Красноярском детей выписали из больницы - РИА Новости, 25.09.2024
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11:22 25.09.2024 (обновлено: 11:28 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/roditeli-1974560045.html
Родителей погибших под Красноярском детей выписали из больницы
Родителей погибших под Красноярском детей выписали из больницы - РИА Новости, 25.09.2024
Родителей погибших под Красноярском детей выписали из больницы
Родителей погибших четверых детей после отравления в Красноярском крае в среду выписали из больницы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:22
2024-09-25T11:28
происшествия
красноярский край
отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости. Родителей погибших четверых детей после отравления в Красноярском крае в среду выписали из больницы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."Да, выписали. Выписаны в удовлетворительном состоянии, даны рекомендации", - сказал собеседник.Мужчине 34 года, женщине – 32. Она на девятом месяце беременности, врачам удалось сохранить малыша. Дети, по предварительной версии, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Их похороны пройдут в ближайшее время, родственники ждали выписки родителей.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в красноярском селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка.По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме (бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце) превышения нормируемых значений не выявлено. Но следователи продолжают рассматривать основные версии отравления: употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля.
https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974357678.html
https://ria.ru/20240916/otravlenie-1972985980.html
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происшествия, красноярский край, отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Красноярский край, Отравление семьи в Красноярском крае
Родителей погибших под Красноярском детей выписали из больницы

Родителей погибших от отравления под Красноярском детей выписали из больницы

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramВ доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края
В доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
В доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости. Родителей погибших четверых детей после отравления в Красноярском крае в среду выписали из больницы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Да, выписали. Выписаны в удовлетворительном состоянии, даны рекомендации", - сказал собеседник.
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Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае
24 сентября, 08:11
Мужчине 34 года, женщине – 32. Она на девятом месяце беременности, врачам удалось сохранить малыша. Дети, по предварительной версии, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Их похороны пройдут в ближайшее время, родственники ждали выписки родителей.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в красноярском селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка.
По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме (бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце) превышения нормируемых значений не выявлено. Но следователи продолжают рассматривать основные версии отравления: употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля.
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ПроисшествияКрасноярский крайОтравление семьи в Красноярском крае
 
 
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