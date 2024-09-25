https://ria.ru/20240925/roditeli-1974533115.html
Родителей погибших под Красноярском детей выпишут в среду
Родителей погибших под Красноярском детей выпишут в среду - РИА Новости, 25.09.2024
Родителей погибших под Красноярском детей выпишут в среду
Родителей погибших четверых детей после отравления в Красноярском крае выпишут в среду, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК РФ по... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:40
2024-09-25T08:40
2024-09-25T08:48
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости. Родителей погибших четверых детей после отравления в Красноярском крае выпишут в среду, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии."Да, родителей сегодня должны выписать", - сказал собеседник агентства.Мужчине 34 года, женщине – 32. Она на девятом месяце беременности, врачам удалось сохранить малыша. Дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Похороны четверых детей пройдут после выписки родителей, их ждут родственники.Ранее в СК уточняли РИА Новости, что разрешение на захоронение уже выдано.Региональный следком 21 сентября сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6-ти, 11-ти, 12-ти и 13-ти лет, отравилась после того, как на ужин съели курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. У всех членов семьи после ужина появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице, 22 сентября в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено. Но следователи продолжают рассматривать основные версии отравления членов семьи – употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля.
https://ria.ru/20240925/otravlenie-1974529683.html
https://ria.ru/20240924/analizy-1974396566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
Родителей погибших под Красноярском детей выпишут в среду
СК: родителей погибших при отравлении под Красноярском детей выпишут в среду
КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости. Родителей погибших четверых детей после отравления в Красноярском крае выпишут в среду, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Да, родителей сегодня должны выписать", - сказал собеседник агентства.
Мужчине 34 года, женщине – 32. Она на девятом месяце беременности, врачам удалось сохранить малыша. Дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Похороны четверых детей пройдут после выписки родителей, их ждут родственники.
Ранее в СК
уточняли РИА Новости, что разрешение на захоронение уже выдано.
Региональный следком 21 сентября сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6-ти, 11-ти, 12-ти и 13-ти лет, отравилась после того, как на ужин съели курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. У всех членов семьи после ужина появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице, 22 сентября в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.
По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено. Но следователи продолжают рассматривать основные версии отравления членов семьи – употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля.