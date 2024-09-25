https://ria.ru/20240925/rets-1974575194.html

РЭЦ сообщил об изменениях стандартов на детскую бумажную продукцию в Китае

РЭЦ сообщил об изменениях стандартов на детскую бумажную продукцию в Китае - РИА Новости, 25.09.2024

РЭЦ сообщил об изменениях стандартов на детскую бумажную продукцию в Китае

Новый стандарт на детскую бумажную продукцию вступает в силу в Китае с 1 января 2025 года, этот шаг направлен на повышение безопасности и качества товаров,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:24

2024-09-25T12:24

2024-09-25T12:24

экономика

китай

россия

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новый стандарт на детскую бумажную продукцию вступает в силу в Китае с 1 января 2025 года, этот шаг направлен на повышение безопасности и качества товаров, предназначенных для детей, что особенно актуально в условиях растущего внимания к вопросам здоровья и экологии, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Продукция будет считаться "детской" только в том случае, если на ее упаковке присутствуют текстовые указания возрастной группы ребенка на китайском языке. В противном случае товары будут классифицироваться как предназначенные для детей старше шести лет, и новый стандарт на них не будет распространяться", - объясняют в РЭЦ.В перечень детской бумажной продукции, охватываемой новым стандартом, входят такие товары, как подгузники, влажные салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, простыни и аналогичные предметы. Также в стандарт попадают книги, цветная бумага и картон, предназначенные для малышей и детей до шести лет.Ключевым аспектом нового стандарта является проверка продукции на соответствие нормам содержания различных веществ. В список веществ, подлежащих контролю, входят тяжелые металлы, подвижные флуоресцентные вещества, акриламид, канцерогенные ароматические аминные красители, формальдегиды, фталаты, консерванты, летучие органические соединения и другие потенциально опасные компоненты.Полный перечень показателей химической безопасности и их предельные значения можно найти на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков"."Для экспортеров, заинтересованных в выходе на китайский рынок, важно быть в курсе этих изменений. Узнать о новых требованиях и других значимых аспектах можно на бесплатном интерактивном информационно-аналитическом портале "Аналитика. Барьеры и требования рынков", разработанном Российским экспортным центром. Здесь предпринимателям предоставляется доступ к актуальной информации, необходимой для эффективного принятия решений и успешных поставок продукции за рубеж", - сказал директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег.В РЭЦ напомнили, что портал "Аналитика. Барьеры и требования рынков" предлагает бесплатный доступ к постоянно обновляемой базе данных, содержащей информацию о нетарифных мерах регулирования и ввозных таможенных пошлинах на зарубежных рынках. Это делает ее незаменимым инструментом для российских производителей, стремящихся адаптироваться к новым условиям и успешно конкурировать на международной арене.Центр уточняет также, что с мая этого года первая версия сервиса "Барьеры и требования рынков" также доступна для клиентов на цифровой платформе "Мой экспорт". Сервис направлен на упрощение процесса поиска информации, необходимой российским предприятиям для оценки уровня доступа на международные рынки. Пользователи могут настраивать параметры поиска с помощью страновых и товарных фильтров, а также использовать дополнительные опции для поиска по типу торгового ограничения или ключевым словам. В настоящее время ведется разработка второй версии сервиса, которая будет доступна пользователям уже в этом году. В новой версии появится ряд новых удобных функций и актуализируются базы данных, которые пока не содержат последних обновлений.

https://ria.ru/20240924/forum-1974389637.html

https://ria.ru/20240923/sotrudnichestvo-1974269981.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, российский экспортный центр (рэц)