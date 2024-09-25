https://ria.ru/20240925/raketa-1974593318.html

Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты

Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты - РИА Новости, 25.09.2024

Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты

Новая Зеландия назвала нежелательным и тревожным запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты в воды Тихого океана в среду, передает агентство Франс... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:22

2024-09-25T13:22

2024-09-25T13:22

в мире

новая зеландия

китай

тихий океан

народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новая Зеландия назвала нежелательным и тревожным запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты в воды Тихого океана в среду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД страны. Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в среду запустили межконтинентальную баллистическую ракету с макетной боевой частью в открытые воды Тихого океана в рамках ежегодных учений. До запуска Китай уведомил о нем соответствующие страны. "Мы собираем дальнейшую информацию... Новая Зеландия рассматривает это как нежелательное и тревожное развитие событий", - заявил представитель министра иностранных дел Новой Зеландии. Эксперт по международной безопасности Сиднейского института Лоуи Сэм Роггевен утверждает, что позиция тихоокеанских стран обусловлена чувствительным историческим опытом. "Тихоокеанские островные государства чрезвычайно чувствительны к данному вопросу из-за истории ядерных испытаний в этой части мира", - сказал он.

https://ria.ru/20240925/peskov-1974570003.html

https://ria.ru/20240408/kitay-1938545024.html

новая зеландия

китай

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, новая зеландия, китай, тихий океан, народно-освободительная армия китая