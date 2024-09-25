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Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты - РИА Новости, 25.09.2024
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13:22 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/raketa-1974593318.html
Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты
Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты - РИА Новости, 25.09.2024
Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты
Новая Зеландия назвала нежелательным и тревожным запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты в воды Тихого океана в среду, передает агентство Франс... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:22
2024-09-25T13:22
в мире
новая зеландия
китай
тихий океан
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новая Зеландия назвала нежелательным и тревожным запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты в воды Тихого океана в среду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД страны. Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в среду запустили межконтинентальную баллистическую ракету с макетной боевой частью в открытые воды Тихого океана в рамках ежегодных учений. До запуска Китай уведомил о нем соответствующие страны. "Мы собираем дальнейшую информацию... Новая Зеландия рассматривает это как нежелательное и тревожное развитие событий", - заявил представитель министра иностранных дел Новой Зеландии. Эксперт по международной безопасности Сиднейского института Лоуи Сэм Роггевен утверждает, что позиция тихоокеанских стран обусловлена чувствительным историческим опытом. "Тихоокеанские островные государства чрезвычайно чувствительны к данному вопросу из-за истории ядерных испытаний в этой части мира", - сказал он.
https://ria.ru/20240925/peskov-1974570003.html
https://ria.ru/20240408/kitay-1938545024.html
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в мире, новая зеландия, китай, тихий океан, народно-освободительная армия китая
В мире, Новая Зеландия, Китай, Тихий океан, Народно-освободительная армия Китая
Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты

Новая Зеландия: запуск Китаем баллистической ракеты в Тихом океане нежелателен

© iStock.com / tupungatoПанорама Веллингтона, Новая Зеландия
Панорама Веллингтона, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© iStock.com / tupungato
Панорама Веллингтона, Новая Зеландия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новая Зеландия назвала нежелательным и тревожным запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты в воды Тихого океана в среду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД страны.
Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в среду запустили межконтинентальную баллистическую ракету с макетной боевой частью в открытые воды Тихого океана в рамках ежегодных учений. До запуска Китай уведомил о нем соответствующие страны.
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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"Мы собираем дальнейшую информацию... Новая Зеландия рассматривает это как нежелательное и тревожное развитие событий", - заявил представитель министра иностранных дел Новой Зеландии.
Эксперт по международной безопасности Сиднейского института Лоуи Сэм Роггевен утверждает, что позиция тихоокеанских стран обусловлена чувствительным историческим опытом.
"Тихоокеанские островные государства чрезвычайно чувствительны к данному вопросу из-за истории ядерных испытаний в этой части мира", - сказал он.
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В миреНовая ЗеландияКитайТихий океанНародно-освободительная армия Китая
 
 
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