https://ria.ru/20240925/raketa-1974593318.html
Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты
Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты - РИА Новости, 25.09.2024
Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты
Новая Зеландия назвала нежелательным и тревожным запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты в воды Тихого океана в среду, передает агентство Франс... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:22
2024-09-25T13:22
2024-09-25T13:22
в мире
новая зеландия
китай
тихий океан
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974366574_0:159:2454:1539_1920x0_80_0_0_d1efe19d577da4148dd4cdacb5120108.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новая Зеландия назвала нежелательным и тревожным запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты в воды Тихого океана в среду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД страны. Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в среду запустили межконтинентальную баллистическую ракету с макетной боевой частью в открытые воды Тихого океана в рамках ежегодных учений. До запуска Китай уведомил о нем соответствующие страны. "Мы собираем дальнейшую информацию... Новая Зеландия рассматривает это как нежелательное и тревожное развитие событий", - заявил представитель министра иностранных дел Новой Зеландии. Эксперт по международной безопасности Сиднейского института Лоуи Сэм Роггевен утверждает, что позиция тихоокеанских стран обусловлена чувствительным историческим опытом. "Тихоокеанские островные государства чрезвычайно чувствительны к данному вопросу из-за истории ядерных испытаний в этой части мира", - сказал он.
https://ria.ru/20240925/peskov-1974570003.html
https://ria.ru/20240408/kitay-1938545024.html
новая зеландия
китай
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974366574_274:0:2454:1635_1920x0_80_0_0_7acd6642c1ef0c772f641c5e5e284bdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая зеландия, китай, тихий океан, народно-освободительная армия китая
В мире, Новая Зеландия, Китай, Тихий океан, Народно-освободительная армия Китая
Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты
Новая Зеландия: запуск Китаем баллистической ракеты в Тихом океане нежелателен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новая Зеландия назвала нежелательным и тревожным запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты в воды Тихого океана в среду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД страны.
Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК
) в среду запустили межконтинентальную баллистическую ракету с макетной боевой частью в открытые воды Тихого океана в рамках ежегодных учений. До запуска Китай уведомил о нем соответствующие страны.
"Мы собираем дальнейшую информацию... Новая Зеландия рассматривает это как нежелательное и тревожное развитие событий", - заявил представитель министра иностранных дел Новой Зеландии.
Эксперт по международной безопасности Сиднейского института Лоуи Сэм Роггевен утверждает, что позиция тихоокеанских стран обусловлена чувствительным историческим опытом.
"Тихоокеанские островные государства чрезвычайно чувствительны к данному вопросу из-за истории ядерных испытаний в этой части мира", - сказал он.