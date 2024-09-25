https://ria.ru/20240925/pvo-1974723081.html

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 25.09.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Один беспилотник ВСУ уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T23:28

2024-09-25T23:28

2024-09-25T23:31

брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

александр богомаз

россия

безопасность

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Один беспилотник ВСУ уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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2024

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брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, россия, безопасность