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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 25.09.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью
Один беспилотник ВСУ уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:28
2024-09-25T23:28
2024-09-25T23:31
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
александр богомаз
россия
безопасность
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Один беспилотник ВСУ уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
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брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, россия, безопасность
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Россия, Безопасность
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью
Богомаз: ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Брянской области