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Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду
Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду - РИА Новости, 25.09.2024
Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:39
2024-09-25T08:39
2024-09-25T08:44
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлёте к городу. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают", - написал Гладков.Губернатор добавил, что проинформирует в случае об изменении ситуации и выявленных повреждениях.
https://ria.ru/20240924/obstrel-1974509152.html
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, белгородский район
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область, Белгородский район
Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду
Гладков: силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду