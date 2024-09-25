https://ria.ru/20240925/pvo-1974532777.html

Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду - РИА Новости, 25.09.2024

Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Система ПВО сбила воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:39

2024-09-25T08:39

2024-09-25T08:44

происшествия

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743719_0:115:2904:1749_1920x0_80_0_0_7d17a5a204d92e493b174318c1edd8d1.jpg

БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлёте к городу. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают", - написал Гладков.Губернатор добавил, что проинформирует в случае об изменении ситуации и выявленных повреждениях.

https://ria.ru/20240924/obstrel-1974509152.html

белгород

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, белгородский район