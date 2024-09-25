https://ria.ru/20240925/putin-1974707333.html

Путин назвал уточнение политики по ядерному сдерживанию соразмерным угрозам

Путин назвал уточнение политики по ядерному сдерживанию соразмерным угрозам - РИА Новости, 25.09.2024

Путин назвал уточнение политики по ядерному сдерживанию соразмерным угрозам

Уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам в отношении РФ, заявил... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:21

2024-09-25T20:21

2024-09-25T20:21

россия

владимир путин

ядерное оружие

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам в отношении РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации", - сказал Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

https://ria.ru/20240925/putin-1974706834.html

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россия, владимир путин, ядерное оружие, безопасность, совет безопасности рф