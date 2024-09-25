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Путин назвал уточнение политики по ядерному сдерживанию соразмерным угрозам - РИА Новости, 25.09.2024
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20:21 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/putin-1974707333.html
Путин назвал уточнение политики по ядерному сдерживанию соразмерным угрозам
Путин назвал уточнение политики по ядерному сдерживанию соразмерным угрозам - РИА Новости, 25.09.2024
Путин назвал уточнение политики по ядерному сдерживанию соразмерным угрозам
Уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам в отношении РФ, заявил... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:21
2024-09-25T20:21
россия
владимир путин
ядерное оружие
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам в отношении РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации", - сказал Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
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россия, владимир путин, ядерное оружие, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Владимир Путин, Ядерное оружие, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Путин назвал уточнение политики по ядерному сдерживанию соразмерным угрозам

Путин: уточнения в области ядерного сдерживания соразмерны военным рискам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам в отношении РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации", - сказал Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Агрессия неядерной страны с участием ядерной будет считаться совместной
Вчера, 20:17
 
РоссияВладимир ПутинЯдерное оружиеБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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