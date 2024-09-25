https://ria.ru/20240925/putin-1974706834.html

Агрессия неядерной страны с участием ядерной будет считаться совместной

Агрессия неядерной страны с участием ядерной будет считаться совместной - РИА Новости, 25.09.2024

Агрессия неядерной страны с участием ядерной будет считаться совместной

В рамках обновления госполитики в области ядерного сдерживания предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:17

2024-09-25T20:17

2024-09-25T20:17

безопасность

россия

владимир путин

совет безопасности рф

ядерное оружие

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В рамках обновления госполитики в области ядерного сдерживания предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ, сообщил президент России Владимир Путин. "В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - сказал Путин во время совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.

https://ria.ru/20240925/putin-1974704626.html

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безопасность, россия, владимир путин, совет безопасности рф, ядерное оружие