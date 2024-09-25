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Россия может рассмотреть ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку - РИА Новости, 25.09.2024
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20:15 25.09.2024 (обновлено: 20:22 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/putin-1974706466.html
Россия может рассмотреть ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку
Россия может рассмотреть ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку - РИА Новости, 25.09.2024
Россия может рассмотреть ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку
Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже при получении достоверных данных о массированном старте средств воздушно-космического нападения,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:15
2024-09-25T20:22
безопасность
россия
владимир путин
ядерное оружие
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже при получении достоверных данных о массированном старте средств воздушно-космического нападения, в том числе ракет и беспилотников, и пересечении ими государственной границы РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. На заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. "Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240925/putin-1974705980.html
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безопасность, россия, владимир путин, ядерное оружие, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ядерное оружие, Совет Безопасности РФ
Россия может рассмотреть ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку

Россия рассмотрит применение ядерного оружия при массированной воздушной атаке

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже при получении достоверных данных о массированном старте средств воздушно-космического нападения, в том числе ракет и беспилотников, и пересечении ими государственной границы РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
"Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", - сказал Путин.
Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Путин: Москва вправе применить ядерное оружие при агрессии против Минска
Вчера, 20:08
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинЯдерное оружиеСовет Безопасности РФ
 
 
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