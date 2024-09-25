https://ria.ru/20240925/putin-1974706466.html

Россия может рассмотреть ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку

Россия может рассмотреть ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку - РИА Новости, 25.09.2024

Россия может рассмотреть ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку

Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже при получении достоверных данных о массированном старте средств воздушно-космического нападения,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:15

2024-09-25T20:15

2024-09-25T20:22

безопасность

россия

владимир путин

ядерное оружие

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже при получении достоверных данных о массированном старте средств воздушно-космического нападения, в том числе ракет и беспилотников, и пересечении ими государственной границы РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. На заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. "Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240925/putin-1974705980.html

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безопасность, россия, владимир путин, ядерное оружие, совет безопасности рф