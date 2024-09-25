https://ria.ru/20240925/putin-1974705980.html
Путин: Москва вправе применить ядерное оружие при агрессии против Минска
Путин: Москва вправе применить ядерное оружие при агрессии против Минска - РИА Новости, 25.09.2024
Путин: Москва вправе применить ядерное оружие при агрессии против Минска
Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу, сообщил РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:08
2024-09-25T20:08
2024-09-25T20:41
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владимир путин
совет безопасности рф
ядерное оружие
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу, сообщил президент Владимир Путин. "С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы, в том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету", — сказал он на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.В частности, отметил президент, возможность применения ядерного оружия будет рассматриваться при получении данных о массированной воздушно атаке на Россию.
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Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию
Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию
2024-09-25T20:08
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россия, белоруссия, владимир путин, совет безопасности рф, ядерное оружие
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Ядерное оружие
Путин: Москва вправе применить ядерное оружие при агрессии против Минска
Путин: Россия вправе применить ядерное оружие при агрессии против Белоруссии
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу, сообщил президент Владимир Путин.
"С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы, в том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету", — сказал он на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.
В частности, отметил президент, возможность применения ядерного оружия будет рассматриваться при получении данных о массированной воздушно атаке на Россию.