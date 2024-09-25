https://ria.ru/20240925/putin-1974705980.html

Путин: Москва вправе применить ядерное оружие при агрессии против Минска

Путин: Москва вправе применить ядерное оружие при агрессии против Минска - РИА Новости, 25.09.2024

Путин: Москва вправе применить ядерное оружие при агрессии против Минска

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу, сообщил РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:08

2024-09-25T20:08

2024-09-25T20:41

россия

белоруссия

владимир путин

совет безопасности рф

ядерное оружие

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу, сообщил президент Владимир Путин. "С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы, в том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету", — сказал он на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.В частности, отметил президент, возможность применения ядерного оружия будет рассматриваться при получении данных о массированной воздушно атаке на Россию.

https://ria.ru/20240925/putin-1974705048.html

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Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию 2024-09-25T20:08 true PT3M59S

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россия, белоруссия, владимир путин, совет безопасности рф, ядерное оружие