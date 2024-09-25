https://ria.ru/20240925/putin-1974703506.html

Путин рассказал об обновленных условиях применения ядерного оружия

Путин рассказал об обновленных условиях применения ядерного оружия - РИА Новости, 26.09.2024

Путин рассказал об обновленных условиях применения ядерного оружия

Владимир Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-25T19:49

2024-09-25T19:49

2024-09-26T00:59

россия

владимир путин

москва

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия."В обновленной редакции документа ("Основы государственной политики в области ядерного сдерживания". — Прим. ред.) агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", — подчеркнул президент.Кроме того, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие при нападении, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу для России и Белоруссии, добавил Путин. Он подчеркнул, что все эти вопросы согласованы с президентом республики Александром Лукашенко.Помимо этого, предлагается расширить категорию стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополнить перечень угроз, для нейтрализации которых применяются такие меры."Мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам, хорошо сознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, всегда стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов", — отметил глава государства.Он также добавил, что проектом четко фиксируются условия перехода Москвы к применению ядерного оружия. Такую возможность будут рассматривать при получении достоверных данных о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими границы. Речь идет о самолетах стратегической или тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.Президент подчеркнул, что ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности России и ее граждан. По его словам, специалисты за последний год провели глубокий анализ и оценили необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил. Исходя из этого, уточнения "Основ госполитики в области ядерного сдерживания" выверены и соразмерны военным угрозам и рискам, резюмировал Путин.Глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в июне, не исключил, что ядерную доктрину страны придется корректировать. Он добавил, что эта доктрина — живой инструмент.

https://ria.ru/20240924/peskov-1974401167.html

https://ria.ru/20240923/ryabkov-1974250455.html

https://ria.ru/20240917/oruzhie-1973066780.html

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Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию 2024-09-25T19:49 true PT3M59S

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россия, владимир путин, москва, белоруссия, александр лукашенко