https://ria.ru/20240925/putin-1974703254.html

Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности

Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности - РИА Новости, 25.09.2024

Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности

Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, заявил президент России Владимир Путин на заседании постоянного... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:49

2024-09-25T19:49

2024-09-25T19:55

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, заявил президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию."Сегодня ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240924/peskov-1974401167.html

россия

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владимир путин, россия