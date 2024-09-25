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Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности - РИА Новости, 25.09.2024
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19:49 25.09.2024 (обновлено: 19:55 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/putin-1974703254.html
Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности
Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности - РИА Новости, 25.09.2024
Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности
Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, заявил президент России Владимир Путин на заседании постоянного... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:49
2024-09-25T19:55
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, заявил президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию."Сегодня ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире", - сказал Путин.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности

Путин: ядерная триада остается важнейшей гарантией безопасности государства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, заявил президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
"Сегодня ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире", - сказал Путин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Песков прокомментировал позицию России по испытаниям ядерного оружия
24 сентября, 12:15
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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