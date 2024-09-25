https://ria.ru/20240925/putin-1974703254.html
Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности
Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности - РИА Новости, 25.09.2024
Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности
Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, заявил президент России Владимир Путин на заседании постоянного... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:49
2024-09-25T19:49
2024-09-25T19:55
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, заявил президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию."Сегодня ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240924/peskov-1974401167.html
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владимир путин, россия
Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности
Путин: ядерная триада остается важнейшей гарантией безопасности государства