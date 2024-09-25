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Путин предложил обсудить обновление основ госполитики ядерного сдерживания - РИА Новости, 25.09.2024
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19:49 25.09.2024 (обновлено: 20:36 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/putin-1974703160.html
Путин предложил обсудить обновление основ госполитики ядерного сдерживания
Путин предложил обсудить обновление основ госполитики ядерного сдерживания - РИА Новости, 25.09.2024
Путин предложил обсудить обновление основ госполитики ядерного сдерживания
Президент России Владимир Путин предложил обсудить обновление основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания на заседании постоянного совещания Совбеза РФ... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:49
2024-09-25T20:36
россия
владимир путин
ядерное оружие
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить обновление основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания на заседании постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию."В сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России", - сказал Путин во время совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.
https://ria.ru/20240925/putin-1974703649.html
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россия, владимир путин, ядерное оружие, совет безопасности рф
Россия, Владимир Путин, Ядерное оружие, Совет Безопасности РФ
Путин предложил обсудить обновление основ госполитики ядерного сдерживания

Путин предложил обсудить обновление основ политики в сфере ядерного сдерживания

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить обновление основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания на заседании постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.
"В сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России", - сказал Путин во время совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Путин: Россия обязана учитывать изменение военно-политической обстановки
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РоссияВладимир ПутинЯдерное оружиеСовет Безопасности РФ
 
 
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