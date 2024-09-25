https://ria.ru/20240925/putin-1974703160.html
Путин предложил обсудить обновление основ госполитики ядерного сдерживания
Путин предложил обсудить обновление основ госполитики ядерного сдерживания - РИА Новости, 25.09.2024
Путин предложил обсудить обновление основ госполитики ядерного сдерживания
Президент России Владимир Путин предложил обсудить обновление основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания на заседании постоянного совещания Совбеза РФ... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:49
2024-09-25T19:49
2024-09-25T20:36
россия
владимир путин
ядерное оружие
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974702545_0:0:3022:1699_1920x0_80_0_0_1a290244714cb4148e5ffc6724dd528a.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить обновление основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания на заседании постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию."В сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России", - сказал Путин во время совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.
https://ria.ru/20240925/putin-1974703649.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974702545_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c5480d240fd127f73f6bcbc5b95f666.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, ядерное оружие, совет безопасности рф
Россия, Владимир Путин, Ядерное оружие, Совет Безопасности РФ
Путин предложил обсудить обновление основ госполитики ядерного сдерживания
Путин предложил обсудить обновление основ политики в сфере ядерного сдерживания