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Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 25.09.2024
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16:44 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/putin-1974654211.html
Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи
Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 25.09.2024
Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи
Президент России Владимир Путин 26 сентября проведет переговоры с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, находящимся в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:44
2024-09-25T16:44
москва
россия
экваториальная гвинея
владимир путин
теодоро обианг нгема мбасого
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 26 сентября проведет переговоры с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, находящимся в Москве с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля. "Двадцать шестого сентября в Кремле состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, находящимся в Москве с рабочим визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что в повестке дня – перспективы дальнейшего развития российско-экватогвинейских связей в различных областях, а также актуальная международная и региональная тематика. "В этот же день Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи выступят на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231102/diplomatiya-1906788594.html
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москва, россия, экваториальная гвинея, владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого
Москва, Россия, Экваториальная Гвинея, Владимир Путин, Теодоро Обианг Нгема Мбасого
Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

Путин в четверг встретится с президентом Экваториальной Гвинеи в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 26 сентября проведет переговоры с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, находящимся в Москве с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
"Двадцать шестого сентября в Кремле состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, находящимся в Москве с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в повестке дня – перспективы дальнейшего развития российско-экватогвинейских связей в различных областях, а также актуальная международная и региональная тематика.
"В этот же день Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи выступят на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя", - отметили в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Межгосударственные отношения России и Экваториальной Гвинеи
2 ноября 2023, 00:16
 
МоскваРоссияЭкваториальная ГвинеяВладимир ПутинТеодоро Обианг Нгема Мбасого
 
 
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