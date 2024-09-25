https://ria.ru/20240925/putin-1974654211.html

Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 25.09.2024

Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

Президент России Владимир Путин 26 сентября проведет переговоры с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, находящимся в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:44

2024-09-25T16:44

2024-09-25T16:44

москва

россия

экваториальная гвинея

владимир путин

теодоро обианг нгема мбасого

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 26 сентября проведет переговоры с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, находящимся в Москве с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля. "Двадцать шестого сентября в Кремле состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, находящимся в Москве с рабочим визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что в повестке дня – перспективы дальнейшего развития российско-экватогвинейских связей в различных областях, а также актуальная международная и региональная тематика. "В этот же день Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи выступят на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231102/diplomatiya-1906788594.html

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москва, россия, экваториальная гвинея, владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого