https://ria.ru/20240925/putin-1974645360.html

Путин поручил РЭЦ создать план продвижения российских товаров за рубежом

Путин поручил РЭЦ создать план продвижения российских товаров за рубежом - РИА Новости, 25.09.2024

Путин поручил РЭЦ создать план продвижения российских товаров за рубежом

Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) подготовить план действий по продвижению российских товаров за... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:12

2024-09-25T16:12

2024-09-25T16:12

экономика

россия

владимир путин

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_172:49:3073:1681_1920x0_80_0_0_68aca4e07ffbb975cec03030aa9f70d1.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) подготовить план действий по продвижению российских товаров за рубежом, используя наработки РЭЦ в деле формирования позитивного образа отечественных брендов. "У "Российского экспортного центра" есть специальная программа "Сделано в России", которая помогает формировать позитивный образ отечественных брендов. Надо масштабировать эту практику, расширять ее охват. Я прошу правительство, РЭЦ подготовить план совместных действий на этот счет", - сказал Путин. При этом он подчеркнул, что российские товары - в первую очередь, промышленные, с высокой добавленной стоимостью - должны быть не только узнаваемы, но и доступны для иностранных покупателей.

https://ria.ru/20240420/putin-1941215558.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, российский экспортный центр (рэц)