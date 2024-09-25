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Путин поручил РЭЦ создать план продвижения российских товаров за рубежом - РИА Новости, 25.09.2024
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16:12 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/putin-1974645360.html
Путин поручил РЭЦ создать план продвижения российских товаров за рубежом
Путин поручил РЭЦ создать план продвижения российских товаров за рубежом - РИА Новости, 25.09.2024
Путин поручил РЭЦ создать план продвижения российских товаров за рубежом
Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) подготовить план действий по продвижению российских товаров за... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:12
2024-09-25T16:12
экономика
россия
владимир путин
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) подготовить план действий по продвижению российских товаров за рубежом, используя наработки РЭЦ в деле формирования позитивного образа отечественных брендов. "У "Российского экспортного центра" есть специальная программа "Сделано в России", которая помогает формировать позитивный образ отечественных брендов. Надо масштабировать эту практику, расширять ее охват. Я прошу правительство, РЭЦ подготовить план совместных действий на этот счет", - сказал Путин. При этом он подчеркнул, что российские товары - в первую очередь, промышленные, с высокой добавленной стоимостью - должны быть не только узнаваемы, но и доступны для иностранных покупателей.
https://ria.ru/20240420/putin-1941215558.html
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экономика, россия, владимир путин, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Путин поручил РЭЦ создать план продвижения российских товаров за рубежом

Путин поручил правительству подготовить план по продвижению товаров за рубежом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) подготовить план действий по продвижению российских товаров за рубежом, используя наработки РЭЦ в деле формирования позитивного образа отечественных брендов.
"У "Российского экспортного центра" есть специальная программа "Сделано в России", которая помогает формировать позитивный образ отечественных брендов. Надо масштабировать эту практику, расширять ее охват. Я прошу правительство, РЭЦ подготовить план совместных действий на этот счет", - сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что российские товары - в первую очередь, промышленные, с высокой добавленной стоимостью - должны быть не только узнаваемы, но и доступны для иностранных покупателей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения сельхозпродукции
20 апреля, 12:29
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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