https://ria.ru/20240925/putin-1974636712.html

Путин отметил важность продвижения высокотехнологичных товаров за рубежом

Путин отметил важность продвижения высокотехнологичных товаров за рубежом - РИА Новости, 25.09.2024

Путин отметил важность продвижения высокотехнологичных товаров за рубежом

Российские предприятия готовы производить большую линейку высокотехнологичных товаров, важно эффективно продвигать их за рубежом, сообщил президент России... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:39

2024-09-25T15:39

2024-09-25T15:39

экономика

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские предприятия готовы производить большую линейку высокотехнологичных товаров, важно эффективно продвигать их за рубежом, сообщил президент России Владимир Путин "Надо признать, что готовые, в том числе высокотехнологичные российские товары известны в мире, как правило, в узких сегментах. При этом наши предприятия готовы производить большую линейку качественной конкурентоспособной экологической продукции. Важно также ответственно и профессионально её продвигать, чтобы о ней знало как можно больше потенциальных покупателей", - сказал Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

https://ria.ru/20240925/tovary-1974634099.html

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экономика, технологии, россия, владимир путин