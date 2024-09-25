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Путин отметил важность продвижения высокотехнологичных товаров за рубежом - РИА Новости, 25.09.2024
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15:39 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/putin-1974636712.html
Путин отметил важность продвижения высокотехнологичных товаров за рубежом
Путин отметил важность продвижения высокотехнологичных товаров за рубежом - РИА Новости, 25.09.2024
Путин отметил важность продвижения высокотехнологичных товаров за рубежом
Российские предприятия готовы производить большую линейку высокотехнологичных товаров, важно эффективно продвигать их за рубежом, сообщил президент России... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:39
2024-09-25T15:39
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские предприятия готовы производить большую линейку высокотехнологичных товаров, важно эффективно продвигать их за рубежом, сообщил президент России Владимир Путин "Надо признать, что готовые, в том числе высокотехнологичные российские товары известны в мире, как правило, в узких сегментах. При этом наши предприятия готовы производить большую линейку качественной конкурентоспособной экологической продукции. Важно также ответственно и профессионально её продвигать, чтобы о ней знало как можно больше потенциальных покупателей", - сказал Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
https://ria.ru/20240925/tovary-1974634099.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин отметил важность продвижения высокотехнологичных товаров за рубежом

Путин: важно продвигать российские высокотехнологичные товары за рубежом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские предприятия готовы производить большую линейку высокотехнологичных товаров, важно эффективно продвигать их за рубежом, сообщил президент России Владимир Путин
"Надо признать, что готовые, в том числе высокотехнологичные российские товары известны в мире, как правило, в узких сегментах. При этом наши предприятия готовы производить большую линейку качественной конкурентоспособной экологической продукции. Важно также ответственно и профессионально её продвигать, чтобы о ней знало как можно больше потенциальных покупателей", - сказал Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Путин призвал сделать товары из России узнаваемыми за рубежом
Вчера, 15:31
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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