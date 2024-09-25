https://ria.ru/20240925/putin-1974635316.html
Путин рассказал о создании наднациональной платежной инфраструктуры
Путин рассказал о создании наднациональной платежной инфраструктуры - РИА Новости, 25.09.2024
Путин рассказал о создании наднациональной платежной инфраструктуры
Страны во всем мире работают над созданием наднациональной платежной инфраструктуры, в том числе с использованием цифровых валют, работа идет не только в РФ,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:34
2024-09-25T15:34
2024-09-25T15:46
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Страны во всем мире работают над созданием наднациональной платежной инфраструктуры, в том числе с использованием цифровых валют, работа идет не только в РФ, заявил президент России Владимир Путин."Во всём мире сейчас прорабатываются вопросы создания так называемой наднациональной платёжной инфраструктуры – я хочу это подчеркнуть, очень многие страны и регионы мира этим занимаются вплотную – с возможностью использовать цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.Президент подчеркнул, что такая система будет действовать бесперебойно и независимо от третьих стран."Я хочу это подчеркнуть: не только мы в связи с известными событиями этим занимаемся. Это во всём мире, это общая тенденция во всех регионах – и на Ближнем Востоке, и в Азии, все думают над этим, все думают и придумывают различные варианты", - добавил он.
https://ria.ru/20240925/putin-1974638686.html
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экономика, россия, владимир путин, ближний восток, технологии, азия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Ближний Восток, Технологии, Азия
Путин рассказал о создании наднациональной платежной инфраструктуры
Путин: многие страны работают над созданием наднациональной платежной системы