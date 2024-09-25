https://ria.ru/20240925/putin-1974634206.html

Путин: доля западных валют в расчетах за российский экспорт упала вдвое

Путин: доля западных валют в расчетах за российский экспорт упала вдвое - РИА Новости, 25.09.2024

Путин: доля западных валют в расчетах за российский экспорт упала вдвое

Доля западных валют в расчетах за российские товары сокращается, сообщил Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию экспорта. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:32

2024-09-25T15:32

2024-09-25T16:45

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974641443_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_6418285370bba2cde3ee97623536e340.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Доля западных валют в расчетах за российские товары сокращается, сообщил Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию экспорта."В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных западных валютах сократилась вдвое. При этом доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях <...> приближается к 40%", — сказал глава государства.Он пояснил, что с 2021 по 2023 год доля российской валюты в расчетах за экспорт выросла почти в три раза — до 39%, за импорт — до 30%. К этому привели "враждебные действия со стороны некоторых западных элит", уточнил Путин: России стало сложнее получать оплату за экспорт и рассчитываться за импорт.Кроме того, глава государства привел статистику по неэнергетическому экспорту — с 2001 по 2023 год его объем вырос с 36 до 148 миллиардов долларов."Это, конечно, далеко не предел для нас, это еще на самом деле не так уж и много", — добавил президент.Увеличение несырьевого экспорта на две трети к 2030 году по сравнению с 2023-м — одна из национальных целей развития, напомнил Путин. Он отметил, что это амбициозная идея с учетом вызовов, с которыми столкнулись российские компании.Тем не менее по поставкам продуктов питания Россия уже вошла в число мировых лидеров, сообщил глава государства."Такой результат — это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку", — добавил он.Путин пообещал, что власти будут поддерживать усилия регионов в экспортной сфере. Он подчеркнул, что нужно системно развивать экспорт, включая несырьевой, увязывать между собой региональные и федеральные инициативы. Кроме того, президент поручил правительству и Российскому экспортному центру помогать коллегам и вовремя направлять необходимые рекомендации.

https://ria.ru/20240925/putin-1974636712.html

https://ria.ru/20240925/putin-1974639067.html

https://ria.ru/20240925/putin-1974640463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин