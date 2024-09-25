https://ria.ru/20240925/putin-1974632192.html
Путин раскритиковал действия Запада в отношении российских фининститутов
Путин раскритиковал действия Запада в отношении российских фининститутов - РИА Новости, 25.09.2024
Путин раскритиковал действия Запада в отношении российских фининститутов
Действия западных элит являются враждебными в отношении российских финансовых институтов и платежных систем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:27
2024-09-25T15:27
2024-09-25T15:45
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Действия западных элит являются враждебными в отношении российских финансовых институтов и платежных систем, заявил президент РФ Владимир Путин."В отношении российских финансовых институтов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.Президент РФ отметил, что стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары."В определенной мере нам удалось решить эту проблему", - заключил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, экономика, россия
Владимир Путин, В мире, Экономика, Россия
Путин раскритиковал действия Запада в отношении российских фининститутов
Путин назвал действия Запада в отношении российских фининститутов враждебными
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Действия западных элит являются враждебными в отношении российских финансовых институтов и платежных систем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В отношении российских финансовых институтов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
Президент РФ отметил, что стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары.
"В определенной мере нам удалось решить эту проблему", - заключил Путин.