https://ria.ru/20240925/putin-1974632192.html

Путин раскритиковал действия Запада в отношении российских фининститутов

Путин раскритиковал действия Запада в отношении российских фининститутов - РИА Новости, 25.09.2024

Путин раскритиковал действия Запада в отношении российских фининститутов

Действия западных элит являются враждебными в отношении российских финансовых институтов и платежных систем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:27

2024-09-25T15:27

2024-09-25T15:45

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Действия западных элит являются враждебными в отношении российских финансовых институтов и платежных систем, заявил президент РФ Владимир Путин."В отношении российских финансовых институтов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.Президент РФ отметил, что стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары."В определенной мере нам удалось решить эту проблему", - заключил Путин.

https://ria.ru/20240925/kitaj-1974554026.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

владимир путин, в мире, экономика, россия