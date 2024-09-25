https://ria.ru/20240925/putin-1974631574.html

Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания, заявил Путин

Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2024

Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания, заявил Путин

Россия по поставкам продуктов питания уже вошла в число ведущих мировых экспортеров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:25

2024-09-25T15:25

2024-09-25T15:36

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия по поставкам продуктов питания уже вошла в число ведущих мировых экспортеров, заявил президент России Владимир Путин."По некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров. Такой результат - это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

https://ria.ru/20240925/tovary-1974634099.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика