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Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2024
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15:25 25.09.2024 (обновлено: 15:36 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/putin-1974631574.html
Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания, заявил Путин
Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2024
Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания, заявил Путин
Россия по поставкам продуктов питания уже вошла в число ведущих мировых экспортеров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:25
2024-09-25T15:36
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия по поставкам продуктов питания уже вошла в число ведущих мировых экспортеров, заявил президент России Владимир Путин."По некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров. Такой результат - это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
https://ria.ru/20240925/tovary-1974634099.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания, заявил Путин

Путин: Россия вышла в число ведущих мировых экспортеров продуктов питания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия по поставкам продуктов питания уже вошла в число ведущих мировых экспортеров, заявил президент России Владимир Путин.
"По некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров. Такой результат - это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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