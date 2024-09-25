https://ria.ru/20240925/putin-1974630107.html

Путин заявил о лидерстве стран глобального Юга в мировой экономике

Путин заявил о лидерстве стран глобального Юга в мировой экономике - РИА Новости, 25.09.2024

Путин заявил о лидерстве стран глобального Юга в мировой экономике

Мировая торговля и глобальная экономика активно меняются, в лидеры выходят страны глобального Юга, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:21

2024-09-25T15:21

2024-09-25T15:26

владимир путин

экономика

россия

юг

брикс

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мировая торговля и глобальная экономика активно меняются, в лидеры выходят страны глобального Юга, сообщил президент России Владимир Путин."Мировая торговля и в целом глобальная экономика сейчас активно меняются. Мы часто об этом говорим, и все это очень хорошо знают и понимают. Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого глобального Юга - динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких как, например, БРИКС", - сказал Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

https://ria.ru/20240925/putin-1974631574.html

россия

юг

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владимир путин, экономика, россия, юг, брикс