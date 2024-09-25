https://ria.ru/20240925/putin-1974629736.html

Путин рассказал о вкладе стран БРИКС в мировую экономику

Путин рассказал о вкладе стран БРИКС в мировую экономику - РИА Новости, 25.09.2024

Путин рассказал о вкладе стран БРИКС в мировую экономику

Вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает показатели "большой семерки" и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:19

2024-09-25T15:19

2024-09-25T15:33

брикс

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владимир путин

экономика

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает показатели "большой семерки" и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин."Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой "Большой семерки" и продолжает расти. Тенденция нарастает, она не меняется", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта."БРИКС, без учета новых членов этой организации, в 1992 году доля в мировом ВВП была 16,7%, у "семерки" было 30,5%... А в 2022 году у "семерки" 30,5%, а у БРИКС – 31,4%, а прогноз на 2028 год - 33,8%, а у семерки – 27,9%. И тенденция такая есть, она сохраняется", - рассказал президент РФ.

https://ria.ru/20240925/putin-1974632192.html

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брикс, россия, владимир путин, экономика, в мире