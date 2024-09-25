https://ria.ru/20240925/putin-1974572192.html

Выступление Путина на заседании Госсовета будет открытым, заявил Песков

Выступление Путина на заседании Госсовета будет открытым, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2024

Выступление Путина на заседании Госсовета будет открытым, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта, его выступление и доклады пройдут в открытом режиме,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:12

2024-09-25T12:12

2024-09-25T13:04

россия

архангельская область

владимир путин

дмитрий песков

александр цыбульский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта, его выступление и доклады пройдут в открытом режиме, а обмен мнениями состоится в закрытом формате, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что в среду повестка дня у президента будет весьма динамичной и содержательной, ожидается много рабочих встреч, в том числе непубличных, а в середине дня президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. "Чрезвычайно важный вопрос, будет вступительное слово Путина, будет открытая часть доклада Александра Цыбульского, губернатора Архангельской области, который одновременно является председателем комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", - сказал Песков. По его словам, также будут и другие выступления, среди них будет доклад Антона Алиханова, министра промышленности и торговли, а также Вероники Никишиной - генерального директора Российского экспортного центра. Кроме того, состоится обмен мнениями, который уже скорее всего пройдет в закрытом режиме.

https://ria.ru/20240924/vorobev-1974484778.html

https://ria.ru/20240722/putin-1961339130.html

россия

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, архангельская область, владимир путин, дмитрий песков, александр цыбульский