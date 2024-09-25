https://ria.ru/20240925/putin-1974572192.html
Выступление Путина на заседании Госсовета будет открытым, заявил Песков
Выступление Путина на заседании Госсовета будет открытым, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2024
Выступление Путина на заседании Госсовета будет открытым, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта, его выступление и доклады пройдут в открытом режиме,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:12
2024-09-25T12:12
2024-09-25T13:04
россия
архангельская область
владимир путин
дмитрий песков
александр цыбульский
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта, его выступление и доклады пройдут в открытом режиме, а обмен мнениями состоится в закрытом формате, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что в среду повестка дня у президента будет весьма динамичной и содержательной, ожидается много рабочих встреч, в том числе непубличных, а в середине дня президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. "Чрезвычайно важный вопрос, будет вступительное слово Путина, будет открытая часть доклада Александра Цыбульского, губернатора Архангельской области, который одновременно является председателем комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", - сказал Песков. По его словам, также будут и другие выступления, среди них будет доклад Антона Алиханова, министра промышленности и торговли, а также Вероники Никишиной - генерального директора Российского экспортного центра. Кроме того, состоится обмен мнениями, который уже скорее всего пройдет в закрытом режиме.
https://ria.ru/20240924/vorobev-1974484778.html
https://ria.ru/20240722/putin-1961339130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, архангельская область, владимир путин, дмитрий песков, александр цыбульский
Россия, Архангельская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Цыбульский
Выступление Путина на заседании Госсовета будет открытым, заявил Песков
Песков: заседание Госсовета пройдет в открытом режиме
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта, его выступление и доклады пройдут в открытом режиме, а обмен мнениями состоится в закрытом формате, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в среду повестка дня у президента будет весьма динамичной и содержательной, ожидается много рабочих встреч, в том числе непубличных, а в середине дня президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта.
"Чрезвычайно важный вопрос, будет вступительное слово Путина, будет открытая часть доклада Александра Цыбульского, губернатора Архангельской области, который одновременно является председателем комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", - сказал Песков.
По его словам, также будут и другие выступления, среди них будет доклад Антона Алиханова, министра промышленности и торговли, а также Вероники Никишиной - генерального директора Российского экспортного центра. Кроме того, состоится обмен мнениями, который уже скорее всего пройдет в закрытом режиме.