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Путин выступит на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 25.09.2024
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12:02 25.09.2024 (обновлено: 12:25 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/putin-1974570103.html
Путин выступит на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию
Путин выступит на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 25.09.2024
Путин выступит на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию
Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:02
2024-09-25T12:25
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня будет еще одно важное мероприятие - это заседание постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Будет выступление президента, остальное, по понятным причинам, тоже будет с грифом "совершенно секретно", - сказал Песков.Как следует из открытых источников, постоянное совещание по ядерному сдерживанию - это рабочий орган Совета безопасности РФ, созданный в 1998 году, его решения после их утверждения президентом РФ обязательны для исполнения всеми федеральными органами исполнительной власти.Постоянное совещание по ядерному сдерживанию, опираясь на глубокие проработки научного и экспертного сообщества России, занимающегося проблематикой стратегических наступательных и оборонительных вооружений, в 1999-2001 годах выработало основы ядерной политики России.
https://ria.ru/20240925/putin-1974569861.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Путин выступит на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию

Песков: Путин выступит на заседании совещания Совбеза по ядерному сдерживанию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня будет еще одно важное мероприятие - это заседание постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Будет выступление президента, остальное, по понятным причинам, тоже будет с грифом "совершенно секретно", - сказал Песков.
Как следует из открытых источников, постоянное совещание по ядерному сдерживанию - это рабочий орган Совета безопасности РФ, созданный в 1998 году, его решения после их утверждения президентом РФ обязательны для исполнения всеми федеральными органами исполнительной власти.
Постоянное совещание по ядерному сдерживанию, опираясь на глубокие проработки научного и экспертного сообщества России, занимающегося проблематикой стратегических наступательных и оборонительных вооружений, в 1999-2001 годах выработало основы ядерной политики России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинБезопасность
 
 
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