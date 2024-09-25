https://ria.ru/20240925/putin-1974570103.html
Путин выступит на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию
Путин выступит на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 25.09.2024
Путин выступит на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию
Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:02
2024-09-25T12:02
2024-09-25T12:25
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970768373_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_15b1a94f0bf8e6423c33e2e6d5310a02.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня будет еще одно важное мероприятие - это заседание постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Будет выступление президента, остальное, по понятным причинам, тоже будет с грифом "совершенно секретно", - сказал Песков.Как следует из открытых источников, постоянное совещание по ядерному сдерживанию - это рабочий орган Совета безопасности РФ, созданный в 1998 году, его решения после их утверждения президентом РФ обязательны для исполнения всеми федеральными органами исполнительной власти.Постоянное совещание по ядерному сдерживанию, опираясь на глубокие проработки научного и экспертного сообщества России, занимающегося проблематикой стратегических наступательных и оборонительных вооружений, в 1999-2001 годах выработало основы ядерной политики России.
https://ria.ru/20240925/putin-1974569861.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970768373_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_01e8cb2141e5eb4d1cd387f4af50b2c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Путин выступит на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию
Песков: Путин выступит на заседании совещания Совбеза по ядерному сдерживанию
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня будет еще одно важное мероприятие - это заседание постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Будет выступление президента, остальное, по понятным причинам, тоже будет с грифом "совершенно секретно", - сказал Песков.
Как следует из открытых источников, постоянное совещание по ядерному сдерживанию - это рабочий орган Совета безопасности РФ, созданный в 1998 году, его решения после их утверждения президентом РФ обязательны для исполнения всеми федеральными органами исполнительной власти.
Постоянное совещание по ядерному сдерживанию, опираясь на глубокие проработки научного и экспертного сообщества России, занимающегося проблематикой стратегических наступательных и оборонительных вооружений, в 1999-2001 годах выработало основы ядерной политики России.