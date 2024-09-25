https://ria.ru/20240925/putin-1974570103.html

Путин выступит на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию

Путин выступит на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 25.09.2024

Путин выступит на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию

Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:02

2024-09-25T12:02

2024-09-25T12:25

россия

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня будет еще одно важное мероприятие - это заседание постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Будет выступление президента, остальное, по понятным причинам, тоже будет с грифом "совершенно секретно", - сказал Песков.Как следует из открытых источников, постоянное совещание по ядерному сдерживанию - это рабочий орган Совета безопасности РФ, созданный в 1998 году, его решения после их утверждения президентом РФ обязательны для исполнения всеми федеральными органами исполнительной власти.Постоянное совещание по ядерному сдерживанию, опираясь на глубокие проработки научного и экспертного сообщества России, занимающегося проблематикой стратегических наступательных и оборонительных вооружений, в 1999-2001 годах выработало основы ядерной политики России.

https://ria.ru/20240925/putin-1974569861.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность