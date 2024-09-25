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Русских договорился о размещении производств КНР в Ульяновской области - РИА Новости, 25.09.2024
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Иллюстрация - Ульяновская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ульяновская область
 
15:53 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/proizvodstvo-1974640998.html
Русских договорился о размещении производств КНР в Ульяновской области
Русских договорился о размещении производств КНР в Ульяновской области - РИА Новости, 25.09.2024
Русских договорился о размещении производств КНР в Ульяновской области
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских договорился о сотрудничестве с производствами Китая на территории региона, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:53
2024-09-25T15:53
ульяновская область
китай
россия
алексей русских
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских договорился о сотрудничестве с производствами Китая на территории региона, сообщает пресс-служба правительства области. Договоренности были обозначены в ходе визита делегации региона под руководством губернатора в КНР с 22 по 25 сентября. Ульяновская область наряду с активным привлечением новых проектов российских и иностранных компаний традиционно уделяет большое внимание масштабированию бизнеса и наращиванию инвестиций уже присутствующих в регионе резидентов. Это содействие выражается в продвижении продукции ульяновских предприятий на рынках РФ и иностранных государств, адаптации самых современных механизмов господдержки на законодательном уровне, содействии в поиске кооперационных партнеров для повышения эффективности реализации инвестиционных проектов. В Шанхае Русских провел переговоры с руководством трех крупных промышленных компаний о развитии новых проектов на территории Ульяновской области. "Договорились о размещении в регионе сборочного производства автокомпонентов мощностью 450 тысяч изделий в год. Окажем поддержку инвестору в части предоставления площадки для быстрого старта, налоговых преференций и продвижения продукции в РФ. Прорабатываем создание предприятия крупноузловой сборки коммерческих автомобилей, а также производства автокомпонентов", - сказал Русских, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что с еще одним инвестором обсуждалась локализация выпуска насосного оборудования. С крупной станкостроительной компанией КНР планируется создать на территории ПОЭЗ "Ульяновск" центр дистрибуции металлообрабатывающего оборудования. По итогам подробного обсуждения действующих условий для ведения бизнеса достигнута договоренность о размещении сборочного производства автокомпонентов с предприятием, которое уже более 10 лет присутствует на российском рынке. После локализации будет оказана поддержка в части предоставления подготовленной площадки для быстрого старта производства, налоговых преференций и продвижения продукции на территории РФ и за ее пределами. Реализация проекта начнется в январе 2025 году. Прошли также переговоры по созданию в Ульяновской области предприятия по производству компонентов станков с ЧПУ (числовое программное управление). Русских встретился с руководством первой зарегистрированной компании в индустрии систем числового программного управления в Китае. Предприятие является исследовательской и промышленной базой систем ЧПУ среднего и высокого класса. Также в рамках визита в КНР Русских провел встречу с губернатором провинции Хубэй Ван Чжунлинем для укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. По итогам деловых переговоров Алексей Русских пригласил руководителей предприятий-партнеров в октябре посетить Ульяновскую область для осмотра площадок под размещение производств.
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китай, россия, алексей русских
Ульяновская область, Китай, Россия, Алексей Русских

Русских договорился о размещении производств КНР в Ульяновской области

© Фото : Правительство Ульяновской областиГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Правительство Ульяновской области
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских договорился о сотрудничестве с производствами Китая на территории региона, сообщает пресс-служба правительства области.
Договоренности были обозначены в ходе визита делегации региона под руководством губернатора в КНР с 22 по 25 сентября.
Ульяновская область наряду с активным привлечением новых проектов российских и иностранных компаний традиционно уделяет большое внимание масштабированию бизнеса и наращиванию инвестиций уже присутствующих в регионе резидентов. Это содействие выражается в продвижении продукции ульяновских предприятий на рынках РФ и иностранных государств, адаптации самых современных механизмов господдержки на законодательном уровне, содействии в поиске кооперационных партнеров для повышения эффективности реализации инвестиционных проектов.
В Шанхае Русских провел переговоры с руководством трех крупных промышленных компаний о развитии новых проектов на территории Ульяновской области.
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"Договорились о размещении в регионе сборочного производства автокомпонентов мощностью 450 тысяч изделий в год. Окажем поддержку инвестору в части предоставления площадки для быстрого старта, налоговых преференций и продвижения продукции в РФ. Прорабатываем создание предприятия крупноузловой сборки коммерческих автомобилей, а также производства автокомпонентов", - сказал Русских, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что с еще одним инвестором обсуждалась локализация выпуска насосного оборудования. С крупной станкостроительной компанией КНР планируется создать на территории ПОЭЗ "Ульяновск" центр дистрибуции металлообрабатывающего оборудования.
По итогам подробного обсуждения действующих условий для ведения бизнеса достигнута договоренность о размещении сборочного производства автокомпонентов с предприятием, которое уже более 10 лет присутствует на российском рынке.
После локализации будет оказана поддержка в части предоставления подготовленной площадки для быстрого старта производства, налоговых преференций и продвижения продукции на территории РФ и за ее пределами. Реализация проекта начнется в январе 2025 году.
Прошли также переговоры по созданию в Ульяновской области предприятия по производству компонентов станков с ЧПУ (числовое программное управление). Русских встретился с руководством первой зарегистрированной компании в индустрии систем числового программного управления в Китае. Предприятие является исследовательской и промышленной базой систем ЧПУ среднего и высокого класса.
Также в рамках визита в КНР Русских провел встречу с губернатором провинции Хубэй Ван Чжунлинем для укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
По итогам деловых переговоров Алексей Русских пригласил руководителей предприятий-партнеров в октябре посетить Ульяновскую область для осмотра площадок под размещение производств.
Врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение между регионами о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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Ульяновская областьКитайРоссияАлексей Русских
 
 
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