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В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды бездетности - РИА Новости, 25.09.2024
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16:14 25.09.2024 (обновлено: 16:21 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/proekt-1974647682.html
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды бездетности
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды бездетности - РИА Новости, 25.09.2024
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды бездетности
Законопроект о запрете пропаганды бездетности внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба "Единой России" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:14
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды бездетности внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба "Единой России" в Telegram-канале."В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Он относит к деструктивному, то есть требующему удаления контенту, продукцию, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения. Инициаторами документа стали депутаты ГД от Единой России", - говорится в сообщении партии.Депутат Эльвира Аиткулова, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что санкции в отношении тех, кто будет нарушать закон, предложены аналогичные тем, что уже сейчас действуют по некоторым другим законам о пропаганде."Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ* и смены пола", - приводятся слова Аиткуловой.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
https://ria.ru/20240925/yarovaya-1974562299.html
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госдума рф, единая россия, общество, россия
Госдума РФ, Единая Россия, Общество, Россия
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды бездетности

"Единая Россия": законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесли в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды бездетности внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба "Единой России" в Telegram-канале.
"В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Он относит к деструктивному, то есть требующему удаления контенту, продукцию, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения. Инициаторами документа стали депутаты ГД от Единой России", - говорится в сообщении партии.
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Депутат Эльвира Аиткулова, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что санкции в отношении тех, кто будет нарушать закон, предложены аналогичные тем, что уже сейчас действуют по некоторым другим законам о пропаганде.
"Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ* и смены пола", - приводятся слова Аиткуловой.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
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