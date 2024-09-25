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В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды бездетности

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды бездетности - РИА Новости, 25.09.2024

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды бездетности

Законопроект о запрете пропаганды бездетности внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба "Единой России" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:14

2024-09-25T16:14

2024-09-25T16:21

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды бездетности внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба "Единой России" в Telegram-канале."В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Он относит к деструктивному, то есть требующему удаления контенту, продукцию, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения. Инициаторами документа стали депутаты ГД от Единой России", - говорится в сообщении партии.Депутат Эльвира Аиткулова, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что санкции в отношении тех, кто будет нарушать закон, предложены аналогичные тем, что уже сейчас действуют по некоторым другим законам о пропаганде."Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ* и смены пола", - приводятся слова Аиткуловой.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

https://ria.ru/20240925/yarovaya-1974562299.html

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госдума рф, единая россия, общество, россия