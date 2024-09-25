https://ria.ru/20240925/prodovolstvie-1974571470.html

Профсоюз рассказал, на сколько месяцев хватит продовольствия в Ливане

Профсоюз рассказал, на сколько месяцев хватит продовольствия в Ливане - РИА Новости, 25.09.2024

Профсоюз рассказал, на сколько месяцев хватит продовольствия в Ливане

Запасов продовольствия в случае полной блокады Ливана хватит на три-четыре месяца, на данный момент во всех магазинах страны нет дефицита продуктов питания,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:10

2024-09-25T12:10

2024-09-25T12:10

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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Запасов продовольствия в случае полной блокады Ливана хватит на три-четыре месяца, на данный момент во всех магазинах страны нет дефицита продуктов питания, заявил РИА Новости глава профсоюза владельцев супермаркетов Ливана Набиль Фахд. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1645. "На данном этапе продовольственная безопасность в стране обеспечена на высоком уровне, несмотря на нынешние проблемы. Продукты питания доходят до всех районов, а запасов основных видов продовольствия в случае полной блокады в стране хватит на срок от трех до четырех месяцев, муки - на полтора месяца", - сказал Фахд. По словам главы профсоюза, пока в Ливане сохраняются объемы, обеспечивающие относительную стабильность в снабжении продовольствием, несмотря на сложные обстоятельства. Спрос варьируется от района к району и зависит от времени суток. "В основном сейчас запасаются злаковыми и водой, но полки в супермаркетах полны продуктов и никакого дефицита не наблюдается. Пока мы можем удовлетворять потребности наших граждан", - добавил он. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240924/livan-1974446484.html

https://ria.ru/20240919/livan-1973647558.html

https://ria.ru/20240924/izrail-1974429868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024