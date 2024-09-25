Рейтинг@Mail.ru
Пермяк закопал иномарку, чтобы не платить кредит - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/pristavy-1974559287.html
Пермяк закопал иномарку, чтобы не платить кредит
Пермяк закопал иномарку, чтобы не платить кредит - РИА Новости, 25.09.2024
Пермяк закопал иномарку, чтобы не платить кредит
Житель Пермского края замаскировал свою иномарку Mitsubishi Space Star под большим слоем чернозема, чтобы не платить кредит, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:20
2024-09-25T11:20
происшествия
пермский край
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_ff35b4308b16b1e56bc713c6505e3848.jpg
ПЕРМЬ, 25 сен - РИА Новости. Житель Пермского края замаскировал свою иномарку Mitsubishi Space Star под большим слоем чернозема, чтобы не платить кредит, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. По данным ведомства, пермяк накопил задолженность по банковским платежам на сумму более 160 тысяч рублей. Мужчину известили, что для погашения долга он должен передать свой автомобиль для продажи, но попыток добровольно расстаться с имуществом не последовало. Приставы стали искать машину: она не передвигалась по городу, у дома должника ее также не удалось найти. Однако на соседнем участке лежала огромная куча чернозема, очертания которой напоминали силуэт автомобиля. Сотрудник ФССП раскидал землю и обнаружил Mitsubishi. "Сверка номерных знаков подтвердила, что это разыскиваемая иномарка. Машина была арестована. Если в ближайшее время ее находчивый владелец не погасит задолженность, имущество передадут на реализацию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240905/dolgi-1789521168.html
https://ria.ru/20240902/tonnel-1969975664.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_8bddeead0cd6a24d82b3c10655528797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Пермский край, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Пермяк закопал иномарку, чтобы не платить кредит

Пермяк зарыл в землю свою иномарку, чтобы скрыть ее от судебных приставов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 25 сен - РИА Новости. Житель Пермского края замаскировал свою иномарку Mitsubishi Space Star под большим слоем чернозема, чтобы не платить кредит, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
По данным ведомства, пермяк накопил задолженность по банковским платежам на сумму более 160 тысяч рублей. Мужчину известили, что для погашения долга он должен передать свой автомобиль для продажи, но попыток добровольно расстаться с имуществом не последовало.
Списать кредит - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Законное списание долгов по кредитам: способы и советы юриста
5 сентября, 14:43
Приставы стали искать машину: она не передвигалась по городу, у дома должника ее также не удалось найти. Однако на соседнем участке лежала огромная куча чернозема, очертания которой напоминали силуэт автомобиля. Сотрудник ФССП раскидал землю и обнаружил Mitsubishi.
"Сверка номерных знаков подтвердила, что это разыскиваемая иномарка. Машина была арестована. Если в ближайшее время ее находчивый владелец не погасит задолженность, имущество передадут на реализацию", - говорится в сообщении.
Сотрудник службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Жительница Пермского края прорыла под землей потайной вход в дом
2 сентября, 13:48
 
ПроисшествияПермский крайФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала