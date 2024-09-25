https://ria.ru/20240925/pristavy-1974559287.html
Пермяк закопал иномарку, чтобы не платить кредит
Пермяк закопал иномарку, чтобы не платить кредит - РИА Новости, 25.09.2024
Пермяк закопал иномарку, чтобы не платить кредит
Житель Пермского края замаскировал свою иномарку Mitsubishi Space Star под большим слоем чернозема, чтобы не платить кредит, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:20
2024-09-25T11:20
2024-09-25T11:20
происшествия
пермский край
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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ПЕРМЬ, 25 сен - РИА Новости. Житель Пермского края замаскировал свою иномарку Mitsubishi Space Star под большим слоем чернозема, чтобы не платить кредит, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. По данным ведомства, пермяк накопил задолженность по банковским платежам на сумму более 160 тысяч рублей. Мужчину известили, что для погашения долга он должен передать свой автомобиль для продажи, но попыток добровольно расстаться с имуществом не последовало. Приставы стали искать машину: она не передвигалась по городу, у дома должника ее также не удалось найти. Однако на соседнем участке лежала огромная куча чернозема, очертания которой напоминали силуэт автомобиля. Сотрудник ФССП раскидал землю и обнаружил Mitsubishi. "Сверка номерных знаков подтвердила, что это разыскиваемая иномарка. Машина была арестована. Если в ближайшее время ее находчивый владелец не погасит задолженность, имущество передадут на реализацию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240905/dolgi-1789521168.html
https://ria.ru/20240902/tonnel-1969975664.html
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Пермский край, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Пермяк закопал иномарку, чтобы не платить кредит
Пермяк зарыл в землю свою иномарку, чтобы скрыть ее от судебных приставов
ПЕРМЬ, 25 сен - РИА Новости. Житель Пермского края замаскировал свою иномарку Mitsubishi Space Star под большим слоем чернозема, чтобы не платить кредит, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
По данным ведомства, пермяк накопил задолженность по банковским платежам на сумму более 160 тысяч рублей. Мужчину известили, что для погашения долга он должен передать свой автомобиль для продажи, но попыток добровольно расстаться с имуществом не последовало.
Приставы стали искать машину: она не передвигалась по городу, у дома должника ее также не удалось найти. Однако на соседнем участке лежала огромная куча чернозема, очертания которой напоминали силуэт автомобиля. Сотрудник ФССП раскидал землю и обнаружил Mitsubishi.
"Сверка номерных знаков подтвердила, что это разыскиваемая иномарка. Машина была арестована. Если в ближайшее время ее находчивый владелец не погасит задолженность, имущество передадут на реализацию", - говорится в сообщении.