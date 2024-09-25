https://ria.ru/20240925/prigovor-1974526863.html

Расчленившему женщину жителю Тюменской вынесли приговор

Расчленившему женщину жителю Тюменской вынесли приговор - РИА Новости, 25.09.2024

Расчленившему женщину жителю Тюменской вынесли приговор

Жителя Ишима в Тюменской области, убившего и расчленившего женщину, останки которой были найдены на мусоросортировочном заводе, освободили от уголовной... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T07:26

2024-09-25T07:26

2024-09-25T09:47

ишим (река)

происшествия

россия

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Жителя Ишима в Тюменской области, убившего и расчленившего женщину, останки которой были найдены на мусоросортировочном заводе, освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Из материалов суда следует, что мужчина с 27 декабря прошлого года до 2 января в подвале одного из домов города Ишима нанес своей знакомой неоднократные удары руками, тупыми твердыми предметами по различным частям тела, после чего задушил, ее расчленённый труп нашли на мусоросортировочном заводе. При предварительном расследовании возникли сомнения в психической полноценности обвиняемого, судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он нуждается в принудительном лечении. "Ишимский городской суд … освободил гражданина от уголовной ответственности за совершённое … деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ и применил к нему принудительную меру медицинского характера в соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 99 УК РФ в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20240923/prigovor-1974316307.html

ишим (река)

россия

тюменская область

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ишим (река), происшествия, россия, тюменская область