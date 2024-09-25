https://ria.ru/20240925/predzakaz-1974589330.html

"АвтоВАЗ" открыл предзаказ электромобиля Lada e-Largus

"АвтоВАЗ" открыл предзаказ электромобиля Lada e-Largus - РИА Новости, 25.09.2024

"АвтоВАЗ" открыл предзаказ электромобиля Lada e-Largus

Возможность предзаказа электромобиля Lada e-Largus уже открыта, рассказал журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:10

2024-09-25T13:10

2024-09-25T13:12

экономика

технологии

максим соколов

автоваз

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ИЖЕВСК, 25 сен - РИА Новости. Возможность предзаказа электромобиля Lada e-Largus уже открыта, рассказал журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "С сегодняшнего дня", - ответил он на вопрос о запуске предзаказов электромобилей. Соколов добавил, что объем производства электромобилей до конца года будет зависеть от предпродаж и спроса со стороны покупателей. "Конечно, мы должны накопить определенное количество, в первую очередь здесь, на складе готовой продукции, и потом уже довести до всех дилерских центров нашей страны, а их сегодня больше 320 центров во всех регионах абсолютно… До конца года мы выпустим там сотню, две, может быть, сотни таких автомобилей", - отметил Соколов. Lada e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что в семействе электромобилей e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы, которые в свою очередь будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 километров в час (ограничено электроникой), а также разгон до 100 километров в час за менее чем 10 секунд. Запас хода пассажирского электромобиля составит 420 километров, грузопассажирского – от 320 километров в зависимости от модификации.

https://ria.ru/20240905/avtovaz-1970674222.html

https://ria.ru/20240403/atom-1937580602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, максим соколов, автоваз