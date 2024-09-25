Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" открыл предзаказ электромобиля Lada e-Largus - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 25.09.2024 (обновлено: 13:12 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/predzakaz-1974589330.html
"АвтоВАЗ" открыл предзаказ электромобиля Lada e-Largus
"АвтоВАЗ" открыл предзаказ электромобиля Lada e-Largus - РИА Новости, 25.09.2024
"АвтоВАЗ" открыл предзаказ электромобиля Lada e-Largus
Возможность предзаказа электромобиля Lada e-Largus уже открыта, рассказал журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:10
2024-09-25T13:12
экономика
технологии
максим соколов
автоваз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974589713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fccb96ba5501b49dbea132b25447daf4.jpg
ИЖЕВСК, 25 сен - РИА Новости. Возможность предзаказа электромобиля Lada e-Largus уже открыта, рассказал журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "С сегодняшнего дня", - ответил он на вопрос о запуске предзаказов электромобилей. Соколов добавил, что объем производства электромобилей до конца года будет зависеть от предпродаж и спроса со стороны покупателей. "Конечно, мы должны накопить определенное количество, в первую очередь здесь, на складе готовой продукции, и потом уже довести до всех дилерских центров нашей страны, а их сегодня больше 320 центров во всех регионах абсолютно… До конца года мы выпустим там сотню, две, может быть, сотни таких автомобилей", - отметил Соколов. Lada e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что в семействе электромобилей e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы, которые в свою очередь будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 километров в час (ограничено электроникой), а также разгон до 100 километров в час за менее чем 10 секунд. Запас хода пассажирского электромобиля составит 420 километров, грузопассажирского – от 320 километров в зависимости от модификации.
https://ria.ru/20240905/avtovaz-1970674222.html
https://ria.ru/20240403/atom-1937580602.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974589713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4cfae4dadcb1489c4559007a619d85a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, максим соколов, автоваз
Экономика, Технологии, Максим Соколов, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" открыл предзаказ электромобиля Lada e-Largus

Глава "АвтоВАЗа" Соколов: открыт предзаказ электромобиля Lada e-Largus

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкЗапуск производства электромобиля Lada e-Largus на заводе в Ижевске
Запуск производства электромобиля Lada e-Largus на заводе в Ижевске - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
Запуск производства электромобиля Lada e-Largus на заводе в Ижевске
Читать ria.ru в
Дзен
ИЖЕВСК, 25 сен - РИА Новости. Возможность предзаказа электромобиля Lada e-Largus уже открыта, рассказал журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"С сегодняшнего дня", - ответил он на вопрос о запуске предзаказов электромобилей.
Здание заводоуправления ОАО АВТОВАЗ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"АвтоВАЗ" распланировал инвестпрограмму до 2030 года
5 сентября, 04:03
Соколов добавил, что объем производства электромобилей до конца года будет зависеть от предпродаж и спроса со стороны покупателей.
«
"Конечно, мы должны накопить определенное количество, в первую очередь здесь, на складе готовой продукции, и потом уже довести до всех дилерских центров нашей страны, а их сегодня больше 320 центров во всех регионах абсолютно… До конца года мы выпустим там сотню, две, может быть, сотни таких автомобилей", - отметил Соколов.
Lada e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что в семействе электромобилей e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы, которые в свою очередь будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 километров в час (ограничено электроникой), а также разгон до 100 километров в час за менее чем 10 секунд.
Запас хода пассажирского электромобиля составит 420 километров, грузопассажирского – от 320 километров в зависимости от модификации.
Электромобиль Атом - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мишустин выразил надежду на результаты по электромобилю "Атом"
3 апреля, 14:00
 
ЭкономикаТехнологииМаксим СоколовАвтоВАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала