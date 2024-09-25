https://ria.ru/20240925/pravitelstvo-1974558110.html

Правительство выделит средства на ремонт гидротехнических сооружений

Правительство выделит средства на ремонт гидротехнических сооружений - РИА Новости, 25.09.2024

Правительство выделит средства на ремонт гидротехнических сооружений

Правительство России направит около 780 миллионов рублей на строительство и ремонт гидротехнических сооружений в шести регионах страны, в том числе в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:13

2024-09-25T11:13

2024-09-25T11:54

россия

общество

забайкальский край

владимирская область

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России направит около 780 миллионов рублей на строительство и ремонт гидротехнических сооружений в шести регионах страны, в том числе в Карачаево-Черкесии, Забайкалье и Чечне, сообщается на сайте кабмина."Около 780 миллионов рублей будет дополнительно направлено в ряд регионов на завершение строительства и капитального ремонта гидротехнических сооружений. Распоряжение об этом подписано. Субсидии поступят в Башкортостан, Карачаево-Черкесскую Республику, Забайкальский край, Чечню, Владимирскую и Кемеровскую области", - говорится в сообщении.Финансирование регионам предоставят в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов"."С помощью дополнительных средств в этих регионах планируется досрочно завершить строительство и ремонт гидротехнических сооружений, что позволит повысить защиту граждан, их имущества и объектов инфраструктуры от негативного воздействия водной стихии", - отметили в правительстве.Согласно распоряжению кабмина, почти 256 миллионов рублей на эти цели получит Карачаево-Черкесия, более 194 миллионов рублей - Чечня, еще порядка 150 миллионов - Кузбасс. Забайкальскому краю направят около 97 миллионов, Башкирии - 45 миллионов, а Владимирской области - 36 миллионов рублей.

https://realty.ria.ru/20240617/remont-1953435607.html

https://ria.ru/20240410/mironov-1939080378.html

россия

забайкальский край

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, забайкальский край, владимирская область