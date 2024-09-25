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Правительство выделит средства на ремонт гидротехнических сооружений - РИА Новости, 25.09.2024
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11:13 25.09.2024 (обновлено: 11:54 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/pravitelstvo-1974558110.html
Правительство выделит средства на ремонт гидротехнических сооружений
Правительство выделит средства на ремонт гидротехнических сооружений - РИА Новости, 25.09.2024
Правительство выделит средства на ремонт гидротехнических сооружений
Правительство России направит около 780 миллионов рублей на строительство и ремонт гидротехнических сооружений в шести регионах страны, в том числе в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:13
2024-09-25T11:54
россия
общество
забайкальский край
владимирская область
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России направит около 780 миллионов рублей на строительство и ремонт гидротехнических сооружений в шести регионах страны, в том числе в Карачаево-Черкесии, Забайкалье и Чечне, сообщается на сайте кабмина."Около 780 миллионов рублей будет дополнительно направлено в ряд регионов на завершение строительства и капитального ремонта гидротехнических сооружений. Распоряжение об этом подписано. Субсидии поступят в Башкортостан, Карачаево-Черкесскую Республику, Забайкальский край, Чечню, Владимирскую и Кемеровскую области", - говорится в сообщении.Финансирование регионам предоставят в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов"."С помощью дополнительных средств в этих регионах планируется досрочно завершить строительство и ремонт гидротехнических сооружений, что позволит повысить защиту граждан, их имущества и объектов инфраструктуры от негативного воздействия водной стихии", - отметили в правительстве.Согласно распоряжению кабмина, почти 256 миллионов рублей на эти цели получит Карачаево-Черкесия, более 194 миллионов рублей - Чечня, еще порядка 150 миллионов - Кузбасс. Забайкальскому краю направят около 97 миллионов, Башкирии - 45 миллионов, а Владимирской области - 36 миллионов рублей.
https://realty.ria.ru/20240617/remont-1953435607.html
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россия, общество, забайкальский край, владимирская область
Россия, Общество, Забайкальский край, Владимирская область
Правительство выделит средства на ремонт гидротехнических сооружений

На гидротехнические сооружения в шести регионах выделят 780 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России направит около 780 миллионов рублей на строительство и ремонт гидротехнических сооружений в шести регионах страны, в том числе в Карачаево-Черкесии, Забайкалье и Чечне, сообщается на сайте кабмина.
"Около 780 миллионов рублей будет дополнительно направлено в ряд регионов на завершение строительства и капитального ремонта гидротехнических сооружений. Распоряжение об этом подписано. Субсидии поступят в Башкортостан, Карачаево-Черкесскую Республику, Забайкальский край, Чечню, Владимирскую и Кемеровскую области", - говорится в сообщении.
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"С помощью дополнительных средств в этих регионах планируется досрочно завершить строительство и ремонт гидротехнических сооружений, что позволит повысить защиту граждан, их имущества и объектов инфраструктуры от негативного воздействия водной стихии", - отметили в правительстве.
Согласно распоряжению кабмина, почти 256 миллионов рублей на эти цели получит Карачаево-Черкесия, более 194 миллионов рублей - Чечня, еще порядка 150 миллионов - Кузбасс. Забайкальскому краю направят около 97 миллионов, Башкирии - 45 миллионов, а Владимирской области - 36 миллионов рублей.
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