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Российский посол рассказал о бытовой русофобии в Албании - РИА Новости, 25.09.2024
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09:40 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/posol-1974540672.html
Российский посол рассказал о бытовой русофобии в Албании
Российский посол рассказал о бытовой русофобии в Албании - РИА Новости, 25.09.2024
Российский посол рассказал о бытовой русофобии в Албании
Бытовая русофобия в Албании, в отличие от многих государств Европы, не столь выражена, но проявления дискриминации в отношении россиян всё же случаются,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:40
2024-09-25T09:40
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албания
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Бытовая русофобия в Албании, в отличие от многих государств Европы, не столь выражена, но проявления дискриминации в отношении россиян всё же случаются, российское посольство продолжит реагировать на подобные действия соответствующим образом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тиране Алексей Зайцев. "В отличие от многих других стран Европы, в Албании не столь выражена бытовая русофобия, хотя посольству известно о случаях, когда гражданам России отказывали здесь в оказании банковских, иных услуг только лишь на основании национальной принадлежности. На проявления дискриминации в отношении российских граждан продолжим реагировать соответствующим образом", - сказал Зайцев в беседе с агентством. Он добавил, что в посольстве работает горячая линия, на которую может обратиться любой россиянин. В целом, по его словам, российская дипмиссия также поддерживает культурные связи с албанцами. "В последние годы, к сожалению, нормальный политико-дипломатический диалог с Тираной замер. Тем не менее мы продолжаем поддерживать контакты с деятелями культуры, представителями деловых, религиозных организаций, журналистского сообщества страны, членами Общества дружбы "Албания - Россия". Стараемся привлекать местную молодежь к организуемым на площадке диппредставительства и в нашей стране мероприятиям культурно-гуманитарного характера", - подчеркнул Зайцев. Кроме того, дипломат отметил, что посольство России рассказывает албанской общественности о России, её политике и сути общемировых событий. "Делаем это через наши аккаунты в социальных сетях, а также посредством албанских СМИ в тех случаях, когда появляется возможность донести нашу точку зрения до аудитории неискаженной. Отмечаем постепенный рост спроса со стороны простых албанцев на объективное освещение картины мира", - заявил глава российской дипмиссии в Тиране. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
https://ria.ru/20240816/kelin-1966527856.html
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969896637.html
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россия, албания, европа
Россия, Албания, Европа
Российский посол рассказал о бытовой русофобии в Албании

Посол РФ: проявления дискриминации в отношении россиян случаются

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкГерб Албании на одной из площадей в Тиране
Герб Албании на одной из площадей в Тиране - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Герб Албании на одной из площадей в Тиране. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Бытовая русофобия в Албании, в отличие от многих государств Европы, не столь выражена, но проявления дискриминации в отношении россиян всё же случаются, российское посольство продолжит реагировать на подобные действия соответствующим образом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тиране Алексей Зайцев.
"В отличие от многих других стран Европы, в Албании не столь выражена бытовая русофобия, хотя посольству известно о случаях, когда гражданам России отказывали здесь в оказании банковских, иных услуг только лишь на основании национальной принадлежности. На проявления дискриминации в отношении российских граждан продолжим реагировать соответствующим образом", - сказал Зайцев в беседе с агентством.
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Он добавил, что в посольстве работает горячая линия, на которую может обратиться любой россиянин. В целом, по его словам, российская дипмиссия также поддерживает культурные связи с албанцами.
"В последние годы, к сожалению, нормальный политико-дипломатический диалог с Тираной замер. Тем не менее мы продолжаем поддерживать контакты с деятелями культуры, представителями деловых, религиозных организаций, журналистского сообщества страны, членами Общества дружбы "Албания - Россия". Стараемся привлекать местную молодежь к организуемым на площадке диппредставительства и в нашей стране мероприятиям культурно-гуманитарного характера", - подчеркнул Зайцев.
Кроме того, дипломат отметил, что посольство России рассказывает албанской общественности о России, её политике и сути общемировых событий.
"Делаем это через наши аккаунты в социальных сетях, а также посредством албанских СМИ в тех случаях, когда появляется возможность донести нашу точку зрения до аудитории неискаженной. Отмечаем постепенный рост спроса со стороны простых албанцев на объективное освещение картины мира", - заявил глава российской дипмиссии в Тиране.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
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