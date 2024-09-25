https://ria.ru/20240925/posol-1974531333.html

Албанию водят за нос по теме евроинтеграции, заявил российский посол

Албанию водят за нос по теме евроинтеграции, заявил российский посол - РИА Новости, 25.09.2024

Албанию водят за нос по теме евроинтеграции, заявил российский посол

Тема вступления западнобалканских стран в Евросоюз, включая Албанию, используется Брюсселем и Вашингтоном в качестве предлога для контроля над политической и... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:21

2024-09-25T08:21

2024-09-25T08:22

в мире

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брюссель

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Тема вступления западнобалканских стран в Евросоюз, включая Албанию, используется Брюсселем и Вашингтоном в качестве предлога для контроля над политической и экономической жизнью в этих государствах, их "водят за нос", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тиране Алексей Зайцев. "Евроинтеграция остается ключевым направлением внешней и во многом внутренней политики Албании. Общая для Западных Балкан картина. Эта тема используется Брюсселем и Вашингтоном как предлог для установления контроля над политическими системами и экономикой стран региона, а также для манипулирования настроениями общественности. Многие граждане связывают с обещанным членством в Евросоюзе надежды на повышение уровня жизни. Однако уже многие годы их, по сути, "водят за нос"", - сказал Зайцев в беседе с агентством. По его словам, начавшиеся в 2022 году формальные переговоры о вступлении Албании в Евросоюз "фактически стоят на месте". "В мае 2024 года албанское правительство предприняло попытку придать этому процессу новый импульс, заявив о начале нового этапа борьбы с коррупцией в стране и форсирования судебной реформы в свете стремления Албании стать полноправным членом Евросоюза к 2030 году", - сообщил российский посол. Он подчеркнул, что многие эксперты считают такую дату весьма оптимистичной. "На наш взгляд, динамика интеграции Албании в ЕС по-прежнему будет определяться Брюсселем, прежде всего его стратегическими задачами. А здесь интересы западников и албанцев не всегда совпадают. Например, на фоне стагнации интеграционного процесса Албании, которая уже десять лет проводит все предписываемые ей масштабные реформы, в декабре 2023 года. по сугубо политическим мотивам было принято решение о запуске переговоров о вступлении в ЕС совершенно не готовым к ним Украины и Молдавии", - отметил Зайцев.

https://ria.ru/20231017/sholts-1903314185.html

https://ria.ru/20240228/zelenskiy-1929890168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, албания, брюссель, вашингтон (штат), евросоюз